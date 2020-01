Jubilare der Firma Schlösser blicken auf 740 Betriebsjahre zurück

Die Unternehmensführung der Firma Schlösser in Mengen hat kürzlich insgesamt 29 Mitarbeiter für ihre Treue geehrt. Langjährige Mitarbeiter sind in der heutigen, schnelllebigen Zeit etwas Besonderes. Deshalb ist ein Mitarbeiterjubiläum für das Unternehmen ein wichtiger und erfreulicher Anlass, den es zu würdigen gilt.

Auch der Geschäftsführer Reinhard Adams selbst hatte 2019 sein 30-jähriges Jubiläum: „Die langjährige Treue unserer Mitarbeiter zeigt, dass diese sich mit der Firma Schlösser identifizieren“, so Adams. Besonders betonte er den Zusammenhalt und die ständige Bereitschaft, sich im Unternehmen weiterzuentwickeln: „Langfristig erfolgreiche Unternehmen brauchen loyale und motivierte Mitarbeiter.“ Jeder Jubilar erhielt als Anerkennung eine Urkunde und ein Geschenk. Zum 25- und 40-jährigen Jubiläum gab es traditionsgemäß eine individuelle Ehrung in feierlichem Rahmen.

Die Firma Schlösser wurde 1897 von Carl Schlösser gegründet und ist seit rund 90 Jahren in Mengen ansässig. Das Familienunternehmen in der mittlerweile fünften Generation beschäftigt derzeit mehr 300 Mitarbeiter in zwei Werken. Täglich werden mehr als vier Millionen Dichtungen und Stanzteile mit den Fertigungstechnologien Stanzen, Schneiden, Wasserstrahl- und Laserschneiden hergestellt und an nationale und internationale Kunden aus allen Industriebereichen geliefert. Ihr 40-jähriges Dienstjubiläum feierten im vergangen Jahr Marina Alf und Karin Kalmbach. Für 35 Jahre Treue bedankte sich die Firma Schlösser bei Michael Schneider, Daniela Knoll, Sigrid Kaping und Sabine Kornwachs. Für 30 Jahre bei Gernot Heinz, Arthur Thomma, Sigrid Riegel, Regina Boscolo, Marc Müller, Thomas Schmal, Wolfgang Maier und Reinhard Adams. Das 25-jährige Jubiläum feierten Anette Wobbe, Markus Selbherr, Martina Boscher und Alexander Franz. Ihr 20-jähriges Jubiläum feierten Marijan Ivanesic, Gabriele Arnold, Reiner Kuchelmeister, Myc Pietzack, Sergej Kimmel, Nadja Hinderhofer und Jochen Wenger. Ihr zehnjähriges Jubiläum bei der Firma Schlösser feierten Tim Dreher, Tamara Sorg, Ingo Mannhart und Nico Schweikart.