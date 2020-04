Josef Weiler tritt seine letzte Amtsperiode an

Für eine Absage der Veranstaltung war es an diesem Tag zu spät gewesen – zu dynamisch waren die behördlichen Versammlungsvorgaben im Wochenverlauf von anfangs 1000 bis zu 100 für den geplanten Abend verlaufen. Deshalb hat die Hauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Mengen am 13. März noch wie geplant im Dorfgemeinschaftshaus in Hohentengen-Bremen stattgefunden. Der Vorsitzende Josef Weiler wurde bei den anstehenden Wahlen wie die anderen Vorstandsmitglieder in seinem Amt bestätigt.

Die angekündigte Tagesordnung wurde dann zügig abgearbeitet. Schriftführerin Elke Haile zeigte die Veranstaltungen und Ausflüge des Jahres 2019 in ihrem Vortrag auf, Kassierer Fritz Martin konnte über einen erfreulichen Kassenstand, mit leichter Bestandszunahme dank Mostfest und Stand am Mengener Weihnachtsmarkt, berichten. Konsens der Vortragenden war stets der Dank an alle Helfer, die den Verein im Jahresgeschehen aktiv unterstützt hatten. Auf die aktive Mithilfe seiner Mitglieder ist der Obst- und Gartenbauverein angewiesen, um ein abwechslungsreiches Jahresprogramm aufbieten zu können. Kassenprüfer Benedikt Schwarz bescheinigte Fritz Martin eine ordentliche und korrekte Buchführung und empfahl der Versammlung dessen Entlastung.

Als Vertreter der Stadt Mengen und als Vereinsmitglied übernahm Toni D’Angelo nach einem kurzen Grußwort die Entlastung der Vorstandschaft, ebenso leitete er die anstehenden Wahlen. Der Vorsitzende Josef Weiler, sein Stellvertreter Norbert Kohler sowie die Beisitzer Gisela Hartberger, Karl Jäggle und Josef Michelberger wurden einstimmig für weitere drei Jahre in ihrem Ämtern bestätigt. Neu in den Ausschuss hinzugewählt wurde Alfons Bleicher. Josef Weiler erklärte den Anwesenden, dass dies seine letzte Amtsperiode als Vorsitzender sein wird. Wie Kassierer Fritz Martin möchte er sein Vorstandsamt in jüngere Hände legen und forderte die Mitglieder auf, sich nach geeigneten Kandidaten umzusehen.

Die Ehrung verdienter Mitglieder übernahm anschließend Karl Schanda, Vorsitzender des Kreisverbandes der Obst- und Gartenbauvereine. Er übergab Urkunden und Weinpräsente für 40-jährige Mitgliedschaft und dem stellvertretenden Vorsitzenden Norbert Kohler für 25 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit in Vorstandsfunktion.

Wünsche und Anträge zur Tagesordnung waren keine eingegangen, Karl Schanda thematisierte in seinem abschließenden Grußwort die Nachwuchsprobleme der Obst- und Gartenbauvereine sowie die schwierige Suche nach Vorsitzenden. Sein Kredo: „rechtzeitig die Weichen stellen und die Jungen mit ins Boot holen“. Josef Weiler präsentierte das Jahresprogramm 2020, Gisela Hartberger ergänzte um Details bei den geplanten Ausflügen. Die Einladung zum gemeinsamen Vesper wurde gerne angenommen. Den Schlusspunkt unter die Hauptversammlung setzte die von Karl Jäggle zusammengestellte, informative Bilderschau des Jahres 2019.