Josef Kugler: Viel Gutes ist geschehen

Zum 20-jährigen Bestehen der Bruder-Klaus-Klaus Kapelle, am Waldesrand bei Rosna gelegen, fand das Patroziniumsfest mit einer feierlichen Andacht statt. Im Namen der Stifterfamilie begrüßte Josef Kugler 3 die zahlreich erschienen Mitchristen.

Die Feierstunde, die vom Musikverein Weithart umrahmt wurde, begann mit dem Lied „Ein Haus voll Glorie schauet“ danach leitete Pfarrer Markus Manter aus Stetten a. k. M. die Wortgottesfeier mit Andachtstexten, Lesung, Evangelium und Fürbittgebeten. In seiner erfrischenden, aber auch tiefgehenden Predigtworten erinnerte er an das Leben des heiligen Nikolaus von der Flüe und seiner lieben Frau Dorothee, die von Gottes Ruf erschrocken sind, dass der Familienvater im Alter von 50 Jahren als Eremit Abschied von der Familie genommen hat und nach einigen Irrwegen ganz in der Nähe seines Wohnhauses, in der Melchaschlucht, im Ranft in einer kleinen Waldklause 20 Jahre lang, nur genährt vom Brot der Eucharistiefeier segensreich für seine Heimat und Schweizer Volk gewirkt habe und der Schweiz seit über 500 Jahren den Frieden erhalten habe. Pfarrer Manter sagte: „Wir erschrecken heute über so vieles Schlimmes und Furchtbares in der Welt, aber sind wir nicht auch manchmal plötzlich erschrocken, wenn Gott einen selber ruft und berührt, sein Leben zu ändern?“

Hans Wollwinder, Vorsitzender des Musikvereins Weithart, bedankte sich bei der Stifterfamilie mit einem Bildgeschenk. Danach dankte Josef Kugler für alles Gute, das in 20 Jahren seit Bestehen der Kapelle geschehen ist. Besonders hob er die große Spendenbereitschaft für die Mission der Dominikanerinnen in East-London in Südafrika hervor, wo die Schwestern und ihre Helfer für die arme Bevölkerung, Kinder und alte Menschen, viel Gutes bewirken können. Mit dem gemeinsam gesungen Lied „Großer Gott, wir loben dich“ endete die Feierstunde.