Jetzt Schwalbennester anbringen

Die Mehlschwalben, früher als Glücksbringer überall gerne gesehen, kommen bei uns erst Ende April bis Mitte Mai aus den Winterquartieren in Afrika zurück und können teils noch Anfangs Juni zur Brut schreiten. Um den Tieren die Ankunft zu erleichtern, bietet der NABU kostengünstig Kunstnester wie auch Kotbretter an, die die Hausbesitzer dann selbst anbringen können.

Man kann oft beobachten, dass sie sich vergeblich bemühen, außen an den Häusern ein Nest zu bauen. Heutzutage finden sie keinen geeigneten Mörtel mehr, schreibt der NABU in einer Mitteilung. In der Hauptsache liegt ihr Scheitern aber in den modernen Putz- und Farbmaterialien begründet. Daran haften die Nester schlecht. Ist so ein Nest doch noch gelungen, bringen es oft die ständigen Erschütterungen durch den Schwerlastverkehr zum Absturz.

Da helfen nur noch Kunstnester. Sie sind relativ leicht zu montieren, wenn das Haus nicht zu hoch ist und können auch gereinigt werde, das gilt auch für eventuell gewünschte Kotbretter, die die Ausscheidungen der Schwalben auffangen. Die Bestände der Mehlschwalben sind, gerade auch mangels Nistmöglichkeiten, ständig rückläufig, so der NABU weiter. Die fleißigen Mückenjäger verdienen es, dass man ihnen hilft. Darum und weil Schwalben besonders geschützt sind, werden die Kunstnester vom Land gefördert und so vom NABU Mengen Scheer Hohentengen Ostrach sehr kostengünstig abgegeben.

Mit einer Plakette mit der Inschrift „Schwalbenfreundliches Haus“ zeichnet der NABU auf Wunsch Häuser aus, an denen Naturnester geduldet oder Kunstnester angebracht werden. Die Hausbesitzer stellen dazu einen Antrag beim NABU Mengen Scheer Hohentengen Ostrach.