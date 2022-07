Jetzt für Mengener Kindersommer anmelden

Das Team Kindersommer Mengen arbeitet seit diesem Jahr mit einer neuen Software, die alles online zugänglich macht. Das geht aus einer Pressemitteilung des Teams hervor. Die Veranstalter haben ihre Aktionen selbstständig hinterlegt und können Teilnehmerzahlen abrufen. Eltern, Kinder und Jugendliche können seit Ende Juni das Programm unter www.unser-ferienprogramm.de/mengen lesen.

73 Veranstaltungen bietet das Ferienprogramm dieses Jahr. Es sind viele bekannte und bewährte Veranstalter dabei, aber es gibt auch Neues: Ab acht Jahren kann man Badminton ausprobieren, das Heuneburgmuseum bietet die Kelten-Kinder-Uni an und in der neuen Buchhandlung Wortgewandt kann man „Lesen und basteln mit dem Neinhorn“. Für Jugendliche ab 14 Jahren ist das Segelfliegen der Luftsportgruppe Ravensburg interessant, ebenso wie der Bau eines Greifers bei der Firma Schunk oder Angeln, Bogenschießen und mehr. 55 Veranstalter aus Vereinen, Firmen, örtlichen Institutionen und Privatleute haben sich gute Aktionen überlegt. Die Anmeldung hat bereits begonnen. Am Freitag, 8. Juli, werden die Plätze der überbuchten Veranstaltungen verlost. Danach öffnet die Anmeldung wieder und freie Plätze können direkt gebucht werden, bis zwei Wochen vor dem jeweiligen Veranstaltungstermin. Wer seine Ferienpläne spontan ändert, hat die Möglichkeit, freie Zeit noch mit interessanten Aktionen zu füllen. Viele Veranstaltungen sind kostenlos oder für einen kleinen Beitrag möglich. Dazu kommt eine Gebühr von drei Euro für die Organisation des Teams Kindersommer Mengen.