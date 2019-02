Jeggle: „Wir müssen um Wohlstand kämpfen“

Wählen gehen und für die Errungenschaften Europas kämpfen: Dazu hat die ehemalige Europaabgeordnete Elisabeth Jeggle (CDU) beim Meierschaftsjahrtag im Gasthaus „Sonne“ in Mengen aufgerufen. In der Meierschaft sind Bauern aus Mengen und den Stadtteilen Mitglied.

„Gehen Sie wählen“, forderte Jeggle ihre Zuhörer angesichts der anstehenden Wahl des Europäischen Parlaments auf. Die Idee, dass auch Deutschland aus der EU ausscheiden könnte wie Großbritannien, sieht sie kritisch. „Wir sind auch heute nur gemeinsam stark“, sagte sie und sprach vom „Haus Europa“.

Jeggle war als Abgeordnete auch in Zentralasien tätig, sie redete über ihre Erfahrungen in Kasachstan. „Für die war die Europäische Union wie ein Stern“, sagte sie – auch weil Kasachstan von Ländern wie China und Rußland umgeben ist, in der mit persönlicher Freiheit anders umgegangen wird als in der EU. Die Europäer müssten für ihre Werte eintreten, auch falle der Wohlstand nicht vom Himmel herab. „Wir müssen dafür kämpfen, dass unser Wohlstand erhalten bleibt“, meinte sie. Ein Grundsatz war für Jeggle während ihrer Tätigkeit besonders wichtig: Egal ob man einen anderen Politiker sympathisch finde oder nicht, man müsse mit ihm reden. „Sie müssen jedem anderen respektvoll begegnen“, sagte sie.

„Sich einbringen, nicht wegducken, seine Meinung sagen“ – dazu rief sie ihre Zuhörer auf. Sie sollten selbst bereit sein, ihre Position einzubringen, dann aber auch Kompromisse zu schließen und wenn man sich nicht durchsetze und verloren habe, trotzdem bereit sein, das Ergebnis dann mitzutragen.

Der Meierschaftsjahrtag hatte mit einem Gedenkgottesdienst mit Pfarrer Stefan Einsiedler begonnen. Darauf nahm Oberpfleger Martin Neher Bezug. „Wir Landwirte haben die letzten Jahrzehnte das gemacht, was unsere Verbraucher wollten – günstige Nahrungsmittel produzieren“, sagte Neher. Wenn der Verbraucher ein Signal gebe, dass das geändert werden sollte, dann seien die Bauern die Letzten, die sich dem verweigern würden. „Ich könnte auch halb so viele Kühe melken, wenn ich am Ende gleich viel habe“, sagte er mit Blick auf die Bezahlung der Landwirte. Die Konsequenz einer Änderung sei aber, dass Nahrungsmittel teurer würden und sich der Verbraucher dann eine Flugreise weniger leisten könne. Bis heute sei noch nicht das Signal der Verbraucher gekommen, dass sie das wollten, stellte Neher fest.

Zur Tradition gehört es, dass Bürgermeister Stefan Bubeck beim Meierschaftsjahrtag über Vorhaben und Entwicklungen berichtet. Über die veranschlagten 20 Millionen Euro für die Sanierung des Gymnasiums sei man geschockt gewesen, bemerkte er beispielsweise. „Da müssen wir von den Kosten runterkommen.“ Man werde das Gespräch mit den Architekten suchen. Die 20 Millionen Euro fürs Gymnasium könne man sich nicht leisten. Weitere wichtige Vorhaben sind beispielsweise die Generalsanierungen von Ablachhalle für sechs Millionen Euro und Blochinger Mehrzweckhalle für 2,5 Millionen Euro, die Freibadsanierung soll drei Millionen Euro kosten.

„Der Druck im Kessel ist groß“

Einen steigenden Bedarf an Wohnraum gibt es in Mengen. Eine Entlastung könnten die geplanten Häuser und Wohnungen auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei sein, 28 Doppelhaushälften und mehr als 50 Wohnungen sind geplant. „Übrigens auch sozial erschwinglich durch Modulbauweise“, ergänzte Bubeck mit Blick auf die Kosten. Die Bevölkerung in Mengen schrumpfe zwar, es gebe aber eine große Zuwanderung aus osteuropäischen EU-Staaten, erläuterte er weiter. Er nannte ein Beispiel: Im Mengener Schlachthof gebe es nur noch ungarische Metzger, weil sich keine Deutschen dafür fänden. „Die Leute sind übrigens hochmotiviert“, sagte er über die osteuropäischen Mitarbeiter. Man brauche aber für diese Arbeitskräfte und deren Familien Wohnraum. „Der Druck im Kessel ist groß“, sagte Bubeck über die Wohnsituation in Mengen. Durch die Neubauprojekte auf dem Kniesel-Areal und auf dem Gebiet der Alten Ziegelei könnten andere Wohnungen frei werden und so eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt eintreten, so der Gedanke von Bubeck.

Über den Fuhrmannstag in Verbindung mit der 1200-Jahr-Feier von Ennetach informierte Klaus Schlawinski. Er berichtete, dass ein Festumzug geplant sei, unter anderem mit der Meierschaft als Teilnehmer. Für die Blochinger Marktfrauen und den Umzug habe Josef Kieferle extra seinen Festwagen herrichten lassen.