Jede Woche geht es einen Tag zum Reiten auf den Bauernhof

Bei einem Tag der offenen Tür hat der Rosnaer integrative Kindergarten seine besonderen Angebote für Kinder vorgestellt. Die Besichtigung der Räume machte deutlich, dass der Rosnaer Kindergarten allen Kindern – ob sie einen Förderbedarf haben oder nicht – eine individuelle Förderung und besondere Entfaltungsmöglichkeiten bietet. Träger ist die KBZO.

In der Turnhalle war eine große Bewegungslandschaft aufgebaut, in der die Kinder vergnügt spielten, kletterten, krabbelten, sprangen. An den Tischen genossen die Mütter, die dem Schnee getrotzt hatten, Kaffee und Kuchen und führten in aller Ruhe Gespräche. Es herrschte eine schöne Stimmung. Der integrative Kindergarten liegt idyllisch am Ortsrand, die Räume sind großzügig und der benachbarte Wald ist ein Anziehungspunkt. Kinder mit geistigen und motorischen Einschränkungen spielen zusammen mit anderen Kindern. Aufgenommen werden die Kinder schon im Alter von zwei Jahren. „Uns ist es wichtig, dass die Gruppen gemischt sind, weil jedes Kind von dieser Vielfalt profitiert“, berichtet Brigitte Novinsky, die in Sigmaringen und Rosna die integrativen Kindergärten leitet. Vor Ort leitet Martina Götzelmann-Fischer das Team an.

Der Rosnaer Standort ist bedroht, sobald nicht ausreichend Kinder ohne Förderbedarf den Kindergarten besuchen. Platz hat der Kindergarten für insgesamt 20 Kinder, derzeit sind es nur 14. Das Team besteht aus zwei Erzieherinnen in Vollzeit und drei weiteren in Teilzeit. Hinzu kommen die Sonderschullehrerin, die Physio- und Ergotherapeutinnen.

„Wir sind ein Bewegungskindergarten“, betont Leiterin Novinsky. Zur gesunden Entwicklung jedes Kindes ist die Förderung der Motorik sehr wichtig, weil geistige und körperliche Entwicklung eng zusammengehören. Deshalb gehen alle Kinder jede Woche einen Tag auf den Bauernhof nach Tafertsweiler zum Reiten und Tiere versorgen. Die Reittherapeutin ist auch Erzieherin im Rosnaer Kindergarten, sodass sie alle Kinder gut kennt. Die Kinder gehen jede Woche einen Tag in den Wald, dort entdecken sie die unbegrenzte Landschaft, spielen und richten sich in Hütten ein. An einem Vormittag in der Woche spielen sie in der großen Bewegungslandschaft, die immer wieder anders aufgebaut wird, um die Kinder in Atem zu halten. „Kinder haben untereinander keine Berührungsängste. Wenn ein anderes eingeschränkt ist, können sie gut damit umgehen“, berichtet Leiterin Novinsky.

Die Kinder sind in zwei Gruppen aufgeteilt. In den Räumen gibt es vieles, um die Motorik spielerisch zu fördern: Rollbrett, Krabbeltunnel, Stege. Dazu gibt es die Puppenecke, die Bauecke, die Kinder einfach mögen. Im Garten steht ein Trampolin, das mit Spenden erworben wurde. Die Kinder sollen sich in diesem kleinen Kindergarten vor allem geborgen und wohlfühlen.

Eltern haben manchmal Bedenken, ob ihr Kind sich zwischen Kindern, die körperlich und geistig eingeschränkt sind, wohlfühlt und ausreichend gefördert wird. Die Leiterin des Kindergartens erklärt die überzeugende Struktur. Die Regelkinder profitieren von der Förderung der eingeschränkten Kinder: Alle dürfen zum Beispiel jede Woche reiten gehen und in der großen Landschaft spielen. Die Gruppen werden hinsichtlich des Entwicklungsstandes homogen zusammengestellt, damit die Kinder gut zusammen spielen können. Jüngere Regelkinder spielen mit älteren Kinder auf Augenhöhe. Und für die Vorschulkinder gibt es extra Angebote, um sie auf den kommenden Schulalltag gut vorzubereiten.

„In den Grundschulen stellen die Lehrer fest, dass die Kinder aus integrativen Kindergärten gut vorbereitet sind, ausgeprägtere soziale Kompetenzen haben, selbstständiger sind, auf andere Rücksicht nehmen, weil sie wissen, dass jeder anders ist, warten können, bis sie dran sind, und eine Struktur genossen haben, die ihnen Orientierung und Sicherheit gegeben hat“, so die Leiterin weiter.

Die Vorteile für die Kinder liegen auf der Hand. Sie lernen, dass die einen mehr und die anderen nicht so viel können. Sie helfen einander und erfahren, dass Leistung nicht alles ist. „Das nimmt Druck heraus: Kinder spüren nämlich, dass sie nicht alle Erwartungen erfüllen können, und das empfinden sie als Druck und Stress. Nicht alles können zu müssen, erleichtert Kinder“, erklärt Leiterin Novinsky. Geschulte Erzieherinnen fördern alle Kinder, damit sie sich ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können. Dafür seien die kleinen Gruppen sehr von Vorteil.