Jahreshauptversammlung der Schachfreunde Mengen

In der Vorstandschaft der Schachfreunde hat es einen Wechsel gegeben: Für den nicht mehr kandidierenden Kassier Fritz Martin regelt nun Christoph Schedel die finanziellen Angelegenheiten des Vereins. Der 1. Vorsitzende Helmut Baur lobte das große Engagement von Fritz Martin. Über drei Jahrzehnte habe er bei den Schachfreunden wichtige Funktionen ausgeübt, alleine das Amt des Kassiers habe er insgesamt 16 Jahre innegehabt. Dabei habe er seine Aufgaben immer sehr sorgfältig und stets zur vollsten Zufriedenheit erledigt. Unter dem Beifall der anwesenden Mitglieder überreichte der 1. Vorsitzende dem scheidenden Kassier einen Essensgutschein.

Die sportlichen Leistungen der drei Mannschaften können sich sehen lassen. Ein Highlight der vergangenen Saison war für die Schachfreunde natürlich der Wiederaufstieg der 1. Mannschaft in die Verbandsliga gewesen. Helmut Baur würdigte als Mannschaftsführer noch einmal diese außergewöhnliche Leistung. Konstanz, Teamgeist, Spielstärke, Elan und auch der Beistand der Schachgöttin Caissa seien Garanten für diese Meisterleistung gewesen. Matthias Wannenmacher, Mannschaftsführer der 2. Mannschaft, berichtete, dass seit über 20 Jahren die „Zweite“ nun in der Bezirksliga spiele und mit konstanten Leistungen sich in dieser Liga etabliert habe. Die 3. Mannschaft erspielte sich in der A-Klasse einen Mittelplatz. Neue und junge Spieler waren im vergangenen Jahr den Schachfreunden beigetreten und fanden in der „Dritten“ sofort ihren Platz. Dies sei eine sehr erfreuliche Entwicklung und Bereicherung für die Schachfreunde, so Baur.

Bezüglich des vereinsinternen Spielbetriebs blickte man auf das alljährlich stattfindende Vereinsturnier, welches Frank Baur mit 5,5 Punkten gewann, vor Alfred Leser (5) und Frydolin Kott (4,5).

Zum Schluss gab Baur noch einen Ausblick auf das 75-jährige Vereinsjubiläum im kommenden Jahr. Man plane einen Großmeister zum Simultanspiel einzuladen, eventuell stünde noch das Ausrichten der Oberschwäbischen Meisterschaft im Raum und eine weitere Aktion im geselligen Bereich der ganzen Schachfamilie sei auch geplant.

Ergebnisse der Neuwahlen: 1. Vorsitzender: Helmut Baur; 2. Vorsitzende: Petra Kieferle-Reuter; Kassier: Christoph Schedel; Turnierleiter: Thomas Schmitt; Jugendleiter: Alfred Leser; Schriftführer: Christoph Schedel; Presse: Helmut Baur; Kassenprüfer:Gerhard Buck.