Am Freitag, 4. November, fand die Jahreshauptversammlung der Mengener Narrenzunft in der Aula der Sonnenlugerschule statt. David Hoheisel begrüßte alle Ehrenmitglieder, Gäste und Mitglieder, die zur Sitzung erschienen waren. Nach und nach wurden die Rechenschaftsberichte der jeweiligen Gruppen wie auch der Kasse vorgetragen. Auch ein Rückblick auf die Ereignisse und Aktivitäten, die seit der letzten Jahreshauptversammlung stattgefunden hatten, wurde gegeben. Trotz der noch sehr eingeschränkten Möglichkeiten während der Fasnet 2022 konnten doch wenigstens ein paar Veranstaltungen durchgeführt werden. Auch außerhalb der Fasnet fanden verschiedene Veranstaltungen statt: zum Beispiel beteiligte sich die Bauerngruppe am Umzug der Heimattage und öffnete ihre Bauernschenke beim historischen Handwerkermarkt. Der anschließend vorgeschlagenen Entlastung wurde einstimmig zugestimmt.

Folgende Räte stellten sich an dieser Versammlung zur Wahl: Monika Metzger (Wiederwahl im ZR), Thorsten Bosch als Zeugwart (Neuwahl) und David Hoheisel (Wiederwahl als Zunftmeister). Alle drei wurden mehrheitlich für die nächsten drei Jahre bestätigt beziehungsweise gewählt.

Auch dieses Jahr konnten wieder einige Mitglieder für unterschiedlich lange Zugehörigkeit zum Verein geehrt werden. Die kürzeste Dauer der Mitgliedschaft lag bei fünf Jahren aktiver Zugehörigkeit; die längste Mitgliedschaft lag bei 50 Jahren aktiver beziehungsweise passiver Mitgliedschaft. Alexander Wetztel und Corinna Schranz wurden beide für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt und zu Ehrenmitgliedern ernannt. Zunftrat Alexander Natale wurde für zehn Jahre Zugehörigkeit zum Zunftrat die goldene Zunftratskette verliehen.

Als Ausblick auf die kommende Fasnet wurde bekannt gegeben, dass die Mengener Narrenzunft einen gemeinsamen Bürgerball mit dem Narrenverein Ennetach im Bürgerhaus Ennetach plant. Da die Ablachhalle wegen der Sanierung nicht verfügbar sein wird, wird die Chance ergriffen, etwas neues zu versuchen.