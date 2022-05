Intensive Jugendarbeit trägt Früchte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Mannschaften des TC Mengen sind am vergangenen Wochenende erfolgreich in die Verbandsrunde gestartet. Alle vier angetretenen Mannschaften konnten ihre Auftaktspiele für sich entscheiden. So konnten alle drei Jugendmannschaften die Spiele für sich entscheiden; ein Zeichen, dass die intensive Jugendarbeit des Trainerteams um John Schouten Früchte trägt. Die restlichen Mannschaften beginnen ihre Saison erst nach Pfingsten.

Den Anfang machten die beiden U15-Mannschaften. Die erste von diesen spielte sich beim TC Sigmaringen durch die Einzelsiege von Damjan Zec, Paul Jäger und Leon Michelberger einen 3:1-Vorsprung heraus. Die Doppel Zec/Jäger sowie Leon Michelberger an der Seite von Hugo Knobel verteidigten im Doppel den Vorsprung und feierten so einen 4:2-Auswärtserfolg.

Mit dem gleichen Ergebnis konnte die zweite U15-Mannschaft den TC Riedlingen schlagen. Siege von Jan Teufel und Lukas Wiedergrün sowie knappe Niederlagen von Leo Selg und Jaret Lohrer bescherten trotz dem 2:2-Zwischenstand einen leichten Vorteil für den TC Mengen. Aber am Ende musste nicht gerechnet werden, da sowohl das Doppel Selg/Teufel wie auch Wiedergrün/Lohrer ihre Doppelpartie gewannen und so für den 4:2-Endstand sorgten.

Am Samstag traf die U18-Mannschaft auf den TV Biberach-Hühnerfeld. Nach Siegen von Damjan Zec, Alejandro Riede und Zacharias Bezikofer führte der TC Mengen vor den abschließenden Doppelpartien komfortabel mit 3:1. Aufgrund des krankheitsbedingten Ausfalls von Damjan Zec wurde es doch noch spannend. Aber die Doppel Riede/Stumpp sowie das Brüderdoppel Zacharias und Jakob Bezikofer konnten den Vorsprung ins Ziel retten. Am Ende hatte man beim 3:3-Endstand einen Satz mehr und somit die Partie gewonnen.

Die Herren 60 wurden ihrer Favoritenrollen beim TC Stafflangen gerecht. Deutliche Zwei-Satz-Siege von Werner Kautz, Wolfgang Buck, Roland Schlegel, Neuzugang Walter Horb sowie Peter Weiler auf den vorderen fünf Positionen sorgten schon nach den Einzelspielen für die 5:1-Vorentscheidung. Die Doppel Kautz/Schlegel und Buck/Horb sorgten für den 7:2-Endstand.

Für alle tennisinteressierten Jugendlichen bietet das Trainerteam des TC Mengen den ganzen Sommer qualifiziertes Training mit viel Spaß. Interessierte Kinder, Jugendliche und Eltern können sich bei John Schouten unter Tel. 01516 1215063 informieren und anmelden.