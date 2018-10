Insektenburger auf der Speisekarte - so schmeckt die Kreation

Das Pubcafé in Mengen hat neuerdings einen Insektenburger auf der Speisekarte. Der hat statt eines Patties aus Hackfleisch eins aus Buffalowürmen zwischen Salatblatt und Brötchen. Schmeckt das? Und möchte das überhaupt jemand wissen? SZ-Redakteurin Jennifer Kuhlmann wollte nicht nur spekulieren, sondern hat sich in einem Anfall von Selbstüberwindung ein Exemplar zur Verkostung bestellt.

„Wie kannst du das nur probieren?“, haben mich meine Kollegen angeekelt gefragt. Aber wissen, wie es geschmeckt hat, wollten dann doch alle. „Es wird schon nicht so schlimm sein“, rede ich mir auf dem Weg nach Mengen ein. „Nur, damit die Leute sich gegenseitig zu einer Mutprobe herausfordern, werden die Wirte das ja nicht auf die Speisekarte genommen haben.“ Trotzdem erscheint vor meinem geistigen Auge ein Berg sich windender Würmer. Ich stelle mir vor, wie ich in den Burger beiße und es knirscht, weil da Chtitin von der Insektenschale mit drin ist.

Interesse ist schon länger da

Guido und Manuela Kanzler, die Betreiber des Pubcafés, müssen lachen, als sie mein skeptisches Gesicht sehen. „Du musst erst einmal dein Kopfkino abstellen“, sagen sie mir. „Denk nicht so viel drüber nach, sondern probier einfach.“ Stehen lassen könne ich den Burger ja immer noch. Während der Burger zubereitet wird, will ich von den beiden wissen, warum sie überhaupt so ein abgefahrenes Produkt auf die Karte genommen haben. „In Asien ist es ganz normal, Insekten zu essen“, sagt Guido Kanzler. „Die schmecken ja auch.“

Seit Anfang des Jahres sei es endlich auch in Deutschland erlaubt, Lebensmittel aus Insekten zu verkaufen. „Wir haben uns sofort umgesehen, ob wir irgendwo Patties aus Insekten bekommen können.“ Dies sei aber nicht so einfach gewesen. „Dabei sind das schon die Lebensmittel der Zukunft“, findet Kanzler. „Die Würmer lassen sich viel artgerechter und ressourcenschonender züchten als Rinder. „Außerdem sind sie nährstoffreicher und somit gesünder.“

Insekten sind alternative Nahrungsmittel, anstelle von Rindern und Schweinen werden Larven und Grillen verarbeitet, um Eiweiß und Proteine zu liefern. Doch ob das schmeckt? Das haben Redakteure der Schwäbischen Zeitung getestet: Hamburger und Frikadellen aus Mehlwürmern.

Erst vor Kurzem hätte sich ein Händler gemeldet,, dass er jetzt tiefgefrorene Würmer-Patties liefern könne. Nach einem Probeessen in der Stammtischrunde seien alle begeistert gewesen. „Es schmeckt gut, vielleicht ein wenig nussig“, war das Fazit. Die Kanzlers haben den Burger deshalb in ihr Angebot aufgenommen und wollen nun schauen, wie er ankommt. Einige Stammgäste hätten sich schon getraut. „Aber wir haben auch schon Gäste gehabt, die extra aus Albstadt oder Balingen hergefahren sind, weil wir die ersten in der Region sind, die einen Insektenburger im Angebot haben“, so Kanzler.

Dann steht der Burger vor mir. Er sieht ganz unauffällig aus und riecht gut. Ich halte ihn mir ganz dicht vor die Nase, kann aber nichts ungewöhnliches erkennen. Ich zähle mir selbst einen Countdown herunter und beiße herzhaft zu. Vorsichtig und langsam kaue ich... und finde den Geschmack überraschend normal. Die Konsistenz passt und es knirscht auch nichts. Das Patty ist würzig und passt gut zu den restlichen Burgerkomponenten. Ich hätte schon erkannt, dass es kein Hackfleisch ist und das Patty wohl für eine vegetarische Variante gehalten.

Die Kanzlers haben recht: Wenn man die Hemmschwelle im Kopf überwunden hat, schmeckt der Burger erstaunlich gut. Einer Wiederholung steht also nichts im Wege...

Bekannt aus „Der Höhle des Löwen“

Hinter dem Insektenburger, den es jetzt im Pubcafé in Mengen gibt, steckt das Unternehmen Bugfoundation von Max Kramer und Baris Özel aus Osnabrück. 2010 haben die beiden zum ersten Mal in Bangkok Insekten gegessen und schwärmen seither von diesem Geschmack. Nach vielen Experimenten bringen sie 2015 ihren ersten Insektenburger auf den Markt.

Der darf zunächst nur in Belgien und den Niederlanden verkauft werden. Erst Anfang 2018 wird der Verkauf auch in Deutschland zu gelassen. Einem großen Publikum wird der Burger im September durch die Fernsehsendung „Die Höhle des Löwen“ bekannt, bei der Gründer nach Investoren suchen. Obwohl die beiden keinen Deal abschließen, wird Rewe aufmerksam. Seit Kurzem gibt es die Burgerpatties in vielen Rewe-Filialen in ganz Deutschland. Das Pubcafé gehört zu den ersten Lokalen, die den Burger auf ihre Speisekarte genommen haben.

Laut Bugfoundation befinden sich in 100 Gramm Burgerpatty rund 1000 Bufallowürmer. So werden die Larven des glänzenden Getreideschimmelkäfern genannt. Sie stammen von einer Larvenfarm in den Niederlanden. Sie werden dort rund sechs Wochen gezüchtet und nach einer Kälte- und Hitzebehandlung zur Weiterverarbeitung nach Deutschland geschickt. Die Patties enthalten außerdem unter anderem Sojasauce, Sojaproteine, Rapsöl, Gewürze, Ei und Zwiebeln.