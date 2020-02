Inklusionsprojekt von Schunk wird mit IHK-Sonderpreis ausgezeichnet

Die Heinz-Dieter Schunk GmbH & Co. Spanntechnik KG aus Mengen ist bei der Verleihung des IHK-Bildungspreises 2020 in Berlin mit dem Sonnderpreis für besonders vielversprechende Konzepte und neue Ansätze ausgezeichnet worden. Der Preis würdigt herausragendes Engagement im Bereich der Aus- und Weiterbildung und wurde dem Mengener Unternehmen für sein Inklusionsprojekt „Perspektivwechsel“ verliehen, bei dem Auszubildende den Arbeitsalltag in der benachbarten OWB-Werkstatt kennenlernen.

Spannender hätte das Rennen um den IHK-Bildungspreis 2020 nicht sein können: Rund 100 Unternehmen aus ganz Deutschland hatten sich beworben, Zwölf waren als Finalisten zum Gala-Abend nach Berlin eingeladen, der von Fernsehmoderator und Satiriker Oliver Welke moderiert wurde. Dort ermittelten 300 IHK-Prüfer live und in Echtzeit die vier Preisträger. In der Kategorie „Sonderpreis“ konnte Schunk aus Mengen mit dem Inklusionsprojekt „Perspektivwechsel“ 50 Prozent aller Stimmen erringen. Das Austauschprogramm, das in Kooperation mit der OWB Oberschwäbische Werkstätten gGmbH durchgeführt wird, hat zum Ziel, den Inklusionsgedanken in allen Lebensbereichen zu verbreiten und soll die Auszubildenden von Schunk anregen, Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen und die Vielseitigkeit des Lebens kennenzulernen. Hierzu schnuppern die Auszubildenden mehrere Tage in den Arbeitsalltag ihrer Paten in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Mengen. Anschließend werden die Rollen getauscht und die Paten mit Handicap lernen über mehrere Tage hinweg den Arbeitsalltag bei Schunk kennen.

Ausbildungsleiter Heiko Joost verfolgt mit dem Projekt ein klares Ziel: „Bei ,Perspektivwechsel’ geht es nicht nur um die Vermittlung von fachlichem Wissen, sondern vor allem auch um die Persönlichkeitsentwicklung unserer Auszubildenden. Zudem leistet das Projekt einen gesamtgesellschaftlichen Beitrag, indem es das Verständnis füreinander und die Selbstverständlichkeit des Miteinanders von jungen Menschen mit und ohne Behinderung fördert.“ Personalreferentin Vera Blersch unterstreicht, dass der Gedanke der Inklusion bei Schunk seit vielen Jahren gelebte Praxis ist: „Menschen mit Behinderung sind fester Bestandteil in unserem betrieblichen Alltag, denn wir sind überzeugt, dass Inklusion einen wichtigen Beitrag für das gesellschaftliche Leben leistet.“ Seit vielen Jahren schon zeigt das Familienunternehmen Flagge, wenn es um soziale Verantwortung geht. So belegt es dauerhaft Spitzenplätze bei der Ausbildungsquote und übernimmt eine Vorbildfunktion beim Thema Inklusion. 2016 bereits war Schunk von der Zeitschrift Wirtschaftswoche und der Adolf Würth GmbH & Co. KG für ein Kooperationsprojekt mit der Kaywaldschule, einer Schule für geistig- und körperbehinderte Kinder und Jugendliche in Lauffen am Neckar, mit dem Preis „Unternehmerisches Herz“ ausgezeichnet worden.

Die von der Otto-Wolff-Stiftung gestiftete Auszeichnung wird seit 2014 an Unternehmen verliehen, in denen die berufliche Bildung einen wesentlichen Faktor der Personalpolitik darstellt. Gesucht wird das Besondere: überdurchschnittlich engagierte Pioniere, Strategen und Querdenker. Die Preisträger 2020 sind:

Kategorie kleine Unternehmen bis 50 Mitarbeiter: Electrotechnical Solutions GmbH aus Pößneck

Kategorie mittlere Betriebe mit 50 bis 500 Mitarbeitern: Nells Park Hotel GmbH aus Trier

Kategorie große Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern: BTC Business Technology Consulting AG aus Oldenburg

Sonderpreis für besonders vielversprechende Konzepte und neue Ansätze: Heinz-Dieter Schunk GmbH & Co. Spanntechnik KG aus Mengen.