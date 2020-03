Inhalt reicht für einen Quadratmeter Blühfläche

Die Stadt Mengen verteilt in dieser Woche eine Tüte mit Blumensamen „Rettet die Bienen“ an jeden Mengener Haushalt als Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt vor Ort. „Trotz der momentan schwierigen Zeit – oder gerade deswegen – sollten wir unsere heimische Natur und Artenvielfalt nicht aus den Augen verlieren“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. „Am 20. März war der kalendarische Frühlingsanfang und die Temperaturen werden immer milder. Somit ist nun eine gute Zeit, sich dem heimischen Garten zu widmen.“

Bienen und Insekten profitieren von einer artenreichen Flora. Mit dem Inhalt der Samentütchen entsteht ein ganzer Quadratmeter Blühfläche – ein wichtiger Beitrag für den Erhalt der Artenvielfalt vor Ort. So können die Mengener mit der Stadtverwaltung die heimischen Insekten und Bienen unterstützen und zugleich ihre Gärten zum Blühen bringen.

Die Stadt Mengen führt nach eigenen Angaben bereits seit einiger Zeit diverse Nachhaltigkeitsmaßnahmen durch. Unter anderem wurde im Dezember 2018 die gesamte Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt. Seit mehr als einem Jahr sind die Stadtwerke Mengen mit einem E-Auto unterwegs. Der Bauhof hat über das ganze Jahr 2019 hinweg viele Maßnahmen begleitet und durchgeführt wie beispielsweise die Errichtung einer Totholzpyramide auf dem Missionsberg, die Einsaat einer Blumenwiese beim Kinderhaus Mühlgässle im Rahmen der Aktion „Ackern für Insekten“ sowie erstmals eine Heuernte, deren Erzeugnisse beim Bauhof direkt und auf dem Mengener Herbsttreff erworben werden konnten.