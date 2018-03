In vier Jahren soll der Goldstatus erreicht werden

Die Stadt Mengen hat am Montag in Ulm den European Energy Award erhalten. Umweltminister Franz Untersteller überreichte die Auszeichnung bei einer Veranstaltung, zu der insgesamt acht Städte, zehn Gemeinden und neun Landkreise geladen waren, an Bürgermeister Stefan Bubeck.

Der European Energy Award ist ein internationales Qualitätsmanagementsystem und Zertifizierungsverfahren für kommunalen Klimaschutz. Die Stadt Mengen beteiligt sich seit 2009 und wurde 2013 erstmals erfolgreich zertifiziert. Damals hat die Kommune 59 Prozent der Kriterien aus dem Anforderungskatalog erfüllt. Bei der Rezertifizierung kam Iris Ege von der Energieagentur Biberach, die Mengen bei diesem Prozess begleitet hat, auf eine Quote von 68 Prozent.

„Wir konnten in den vergangenen vier Jahren eine deutliche Steigerung erreichen und freuen uns über das gute Ergebnis“, sagt Bürgermeister Bubeck. Gleichzeitig verstünden sein Team im Rathaus, der Gemeinderat und er es aber auch als Motivation, das Thema Klimaschutz weiter voranzutreiben. „Wir haben am Montag noch in kleiner Runde zusammengesessen und überlegt, dass wir für die nächste Rezertifizierung in vier Jahren gern die nächste Ebene anstreben würden“, sagt er. Ab einer Erfüllungsquote von 75 Prozent des Anforderungskatalogs wird eine Kommune mit dem Award in Gold ausgezeichnet. „Es ist sehr ambitioniert, die letzten Prozentpunkte zu erreichen, aber wir möchten es in jedem Fall versuchen. Das geht aber nur über eine kontinuierliche Verbesserung in allen Bereichen.“

Im Sommer vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat bereits die Marschrichtung mit einem erneuerten Energieleitbild vorgegeben. Bis 2020 soll der etwa Anteil der regenerativen Stromerzeugung auf 65 Prozent des Stromverbrauchs erhöht werden (aktuell 44,9 Prozent).

101 Kommunen sowie 20 Landkreise aus Baden-Württemberg nehmen am European Energy Award teil. Im Kreis sind in diesem Jahr auch Sigmaringendorf (54 Prozent), Pfullendorf (64 Prozent) und der Landkreis Sigmaringen selbst (74 Prozent) ausgezeichnet worden.