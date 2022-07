In Rosna wird endlich wieder Sommerfest gefeiert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vom 25. bis 27. Juni feierte der Musikverein Weithart nach zweijähriger Corona-Pause endlich wieder sein Rosnaer Sommerfest. Beim Programm, welches das Vorstandsteam Hans Wollwinder und Wolfgang Kugler für die Gäste zusammengestellt hatten, war für jeden Geschmack etwas dabei. Bereits am Freitag ging die Aktionärsversammlung der Königsegger Walderbräu AG erfolgreich über die Bühne. Anschließend kamen dann am Samstag beim Doppelkonzert der Blaskapelle Peng mit den Scherzachtalern alle Blasmusik-Fans auf ihre Kosten. Die beiden Spitzenkapellen ließen es sich nicht nehmen, das Festzelt mal wieder zum Kochen zu bringen. Der Sonntag begann mit einem Gottesdienst, der von Pfarrer Huber aus Ostrach im liebevoll geschmückten Festzelt gestaltet und von der Musikkapelle Rulfingen musikalisch umrahmt wurde. Beim Nachmittagskonzert unterhielt der Musikverein aus Ennetach die Gäste mit seinem breit gefächerten Repertoire, bei dem von Marsch über Polka bis hin zu modernen Medleys alles geboten war. Das Sterntaler-Duo sorgte beim anschließenden Tanzabend für eine volle Tanzfläche. Der Montagnachmittag stand ganz im Zeichen der Jugend: Während die Kinder sich beim Kinderprogramm austoben konnten, zeigten die Bläserschüler des MV Weithart, was sie so auf dem Kasten haben. Nachdem das Vorstufenorchester unter der Leitung Moritz Wollwinders einige Stücke zum Besten gab, folgte die Jugendkapelle Ostrachtal. Unter der Leitung ihres Dirigenten Wolfgang Kugler, ebenfalls Dirigent der Weithartmusikanten, unterhielten die Jungmusiker*innen der Kapellen aus Weithart, Ostrach, Königseggwald und Hoßkirch – deshalb Jugendkapelle Ostrachtal – die Festbesucher bestens. Beim Festausklang stand der beliebte Feierabendhock auf der Agenda. Bei geselligem Miteinander und Blasmusik vom MV Illmensee herrschte mal wieder ausgelassene Stimmung. „Insgesamt war es für uns trotz aller Strapazen ein super Gefühl, dass die Besucher unser Angebot angenommen haben und richtig Lust zum Festen hatten. Dass so ein Fest für uns als kleinen Verein nur mit vollem Einsatz aller Mitglieder, Freunde und zahlreicher Sponsoren möglich ist, war uns von vornherein klar. Wir möchten uns an dieser Stelle daher nochmals herzlich bei all denjenigen, die zum Gelingen dieses Festes beigetragen und zur Stange gehalten haben, bedanken.“, so die beiden sehr zufriedenen Vorstände Kugler und Wollwinder.