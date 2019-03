In Mengen grölen die Händler um die Wette

Der Hamburger Fischmarkt hat auch dieses Jahr wieder Halt in Mengen gemacht. Am vergangenen Wochenende konnten sich die Besucher von der künstlich geschaffenen Hafenatmosphäre berieseln lassen. Zeitgleich hatten die Stadt Mengen und der Gewerbeverein zum verkaufsoffenen Sonntag eingeladen.

Der Halt des Hamburger Fischmarkts gehört fast schon zum festen Jahresprogramm der Stadt Mengen. Von Freitag bis Sonntag buhlten die acht Händler aus dem Norden um die Gunst der Besucher. Lautstark rissen sie einen frechen Spruch nach dem anderen. „Hallo guter Mann, ich brauch‘ dein Geld, kriegst ‘ne Tüte voll Wurst dafür“, übertönte Wurst-Herby beispielsweise den Käse-Rudi, der den Leuten am laufenden Band „Geld raus“ zurief. Doch auch bei Nudel-Kiri, Bananen-Fred, Aal-Hinnerk, Blumen-Jakpeter und Knabber-Paul kam kein Kunde zu kurz und Waren gingen en masse über die Ladentheken. Wem die Marktschreier nebst Leuchtturmdekoration nicht ausreichten, konnte sich bei Käthe Kabeljau auch kulinarisch in die Hafenstadt träumen. Ganz nach dem Motto „Fischspezialiäten von Käthe, bringen wir rollend in die Städte.“

Um den Besuchern noch mehr Freizeitvergnügen zu bereiten, öffneten die Mengener Läden am Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Die Hauptstraße verwandelte sich in diesem Rahmen zu einer bunten Marktpassage. Neben internationaler Feinkost, Trockenfrüchten und Süßigkeiten gab es dort auch Kleidung oder Kunsthandwerk zu kaufen.

Knallige Farben sind in

Auf die Frage, was diesen Frühling denn in Mode sei, wusste Karin Argast von S. & K. Companies sofort eine Antwort: Knallfarben! „Lässige und bequeme Mode, die trotzdem feminin ist“, fügte sie dem hinzu. Kein Wunder also, dass auch vor den anderen Modehäusern die luftigen Röcke und Kleider im Wind flatterten. Bei Buck Uhren-Optik-Schmuck konnte dann der passende Schmuck dazu ausgesucht werden.

„Sì fiori“, der neue Duft von Giorgio Armani, begrüßte die Kunden beim Betreten der Parfümerie Manter. Nach individueller Beratung durch die Inhaberin Waldtraud Manter hat sich die SZ-Mitarbeiterin dann aber für einen pudrigen Duft von Narciso Rodriguez entschieden. Beim verkaufsoffenen Sonntag konnte sich nämlich jeder seinen persönlichen Lieblingsduft in einen kleinen Probe-Flacon abfüllen lassen. Auch bei Blumen Bosch betörten Gerüche zahlreiche Nasen. Dort blühten die Magnoliensträucher mit Zwergpfirsichen oder den etwas dunkleren Zwergnektarinen um die Wette.

Speziell für die Männer gab es natürlich ebenso Grund zur Freude, denn auch Stabilo bot die Möglichkeit, einzukaufen und bei Schanz, Euronics oder Holzwurm wurde der eine oder andere bestimmt auch fündig. Edeka Baur sowie die Geschäfte im ReiserCenter lockten außerdem mit Angeboten zum verkaufsoffenen Sonntag. Bei Quick Schuh gab es beispielsweise auf alle Schuhe 20 Prozent Rabatt. Verständlich, dass sich die Schlange an der Kasse durch das ganze Geschäft erstreckte.

Fast nebenan informierte das Team von Sport Dietsche über modische Innovationen für jede Sportart und bei Radsport Walser oder im Zweiradcenter Otto Bacher gab es die Möglichkeit das perfekte Fahrrad für die anstehende warme Jahreszeit zu finden.