In Mengen erwachen Kultur und Geschichte

Am Sonntag, 11. September, wird zum Tag des offenen Denkmals in Mengen einiges geboten. So präsentiert Rüdiger Hartmann Altes, Bekanntes, aber auch Neues zum „Alten Fuchs“. Denn die Stadt Mengen und der Heimat- und Geschichtsverein öffnen gemeinsam mit den „Alten Füchsen“, der VHS und Bücherei Mengen den „Alten Fuchs“ von 11 Uhr bis 18 Uhr. Jeweils um 13, 15 und 17 Uhr wird er in der Altentagesstätte in einem Vortrag Wissenswertes über das Gebäude und insbesondere seine letzten Bewohner erzählen.

Das Römermuseum Mengen-Ennetach bietet um 14 Uhr eine Sonderführung zum Kastellgelände auf dem Ennetacher Berg in Begleitung der Römergruppe Ennetach an. Mitglieder der Römergruppe Ennetach werden in voller Montur dabei sein und die Teilnehmer auf den Spuren römischer Soldaten entlang des archäologischen Wanderwegs begleiten.

Die Sonderführung wird dabei das Thema „Sammeln, graben und entdecken“ aufgreifen und von ersten Grabungen, archäologischen Nachforschungen und den während dieser Zeit entstandenen Geschichtsvereinen und Sammlungen berichten. Der Weg umfasst etwa 5,2 Kilometer und führt über Feldwege und Wiesen. Startpunkt ist um 14 Uhr vor dem Römermuseum. Die Teilnahme kostet den regulären Museumseintritt.