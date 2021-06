In der Trauer nicht allein sein

In der Trauer um einen geliebten Menschen kann das Gespräch und der Austausch mit anderen Betroffenen gut tun. Deshalb nimmt der Kreis für trauernde Angehörige der katholischen Seelsorgeeinheit seine Treffen wieder auf. Wie Pfarrer Stefan Einsiedler mitteilt, haben sich sechs Interessierte gefunden, die bereit sind, die Vorplanung zu übernehmen. Die Treffen sollen jeweils monatlich stattfinden und den christlichen Deutehorizont aufgreifen. Bei den Treffen sollen Gespräch und Mitteilungen, zuhören und verstehen im Mittelpunkt stehen.

Fest stehen bereits folgende Treffen: Am Mittwoch, 23. Juni, treffen sich Interessierte von 14.30 bis 16 Uhr an der Friedhofskapelle in Mengen. Beschäftigen wird sich die Gruppe dann mit einem Interview von Thea Dorn mit dem Titel „Todesvermeidung um jeden Preis bringt uns in eine existentielle Aporie“. Am Dienstag, 13. Juli, geht es von 15 bis 16.30 Uhr im Gemeindehaus Mengen um die Phasen des Sterbens und die Phasen der Trauer. Am Dienstag, 10. August, will sich die Gruppe von 15 bis 16.30 Uhr im Gemeindehaus mit Nahtod-Erfahrungen oder Jenseitsreisen der Seele als eines der größten ungelösten Rätsel der Bewusstseinsforschung beschäftigen. Als Grundlage dient dabei “Die dunkle Nacht der Seele“ von Hans Peter Duerr, Professor für Kulturgeschichte und Ethnologie.