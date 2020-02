In der Stadtmission spricht Kerstin Knaack über schwere Zeiten

Im gut gefüllten Saal der Stadtmission Mengen haben sich über 120 Frauen zu einem Frauenfrühstück getroffen.

Als Referentin war Kerstin Knaack vom Bodensee zu Gast. Sie sprach zum Thema „Getragen durch schwere Zeiten“. Sie hat selber schwere Zeiten durchlebt. Ihre Ehe war in den ersten Jahren eine gefühlte Katastrophe. Dann hatte sie vier Fehlgeburten und eine Totgeburt. Kerstin Knaack sprach sehr offen über ihr Erlebtes und gab einige Schlüssel mit auf den Weg, damit umzugehen. Ein Schlüssel für sie war Gott einzubeziehen, ebenso Hilfe anzunehmen. Außerdem hilft es eine Gemeinde beziehungsweise Kirche aufzusuchen und Gemeinschaft zu erleben. Dankbarkeit zu entwickeln trotz fehlendem Kind, Partner oder Job ist ein weiterer Schlüssel. Das Packen eines eigenen Erste Hilfe-Koffers mit Sachen, die einem gut tun, kann helfen, aus der Trauer herauszufinden. Als letzten Punkt nannte sie Schritte gehen. Was kann man in dieser Situation tun?

Zusammen mit ihrem Mann haben sie ihre beruflichen Positionen aufgegeben und haben den Verein „RelateWorks“ gegründet . Nun sind sie unterwegs, um Beziehungen und Familien zu stärken.

Kerstin Knaack machte in ihrem bewegenden Vortrag Mut, die eigene Last Gott zu geben, der einen nicht alleine lässt.