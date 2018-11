In der Jurte werden wieder Märchen erzählt

Dass der Mengener Weihnachtsmarkt mehr ist als nur Glühwein- und Plätzchenverkauf, davon können sich die Besucher am Freitag, 30. November, von 17 bis 21 Uhr und am Samstag, 1. Dezember, von 12 bis 21 Uhr überzeugen. Stadtverwaltung, Gemeinderat, Vereine und Privatleute ziehen seit Jahren gemeinsam an einem Strang, um den Markt auf der Hauptstraße und um die Martinskirche stets ein wenig attraktiver zu gestalten.

„Die kirgisische Jurte, in der Familien und Kinder Märchen hören können, ist im vergangenen Jahr so gut angekommen, dass sie auch diesmal aufgestellt wird“, sagt Heike Leven, die bei der Stadt Mengen Ansprechpartnerin für den Weihnachtsmarkt ist. Im Inneren ist die Jurte mollig warm und mit Teppichen und unzähligen Kissen ausgelegt. Hier können es sich Familien gemütlich machen. Als Märchenerzählerin fungiert Elvira Mießner aus Pfullendorf. Sie wird am Freitag ab 17.30 Uhr und am Samstag ab 14.30 Uhr zu jeder halben Stunde mit einem Märchen beginnen.

Zur besonderen Atmosphäre werden auch wieder eine lebende Krippe an der Martinskirche und die Weihnachtsbäckerei am Samstag beitragen. Zwischen 14 und 17 Uhr können Kinder mit oder ohne ihre Eltern im beheizten Zelt in der Kronenstraße Weihnachtsplätzchen backen. Den Teig stellen die örtlichen Bäcker zur Verfügung, ehrenamtliche Helfer betreuen die Aktion. Im vergangenen Jahr schob Julius Neher ein Blech nach dem anderen in den Ofen und sorgte dafür, dass jedes Kind auch seine eigenen Plätzchen mit nach Hause nahm.

Foto-Postkarten zum Mitnehmen

Weil das Zelt am Freitag bereits steht, hat sich Heike Leven Gedanken gemacht, welche Aktion dort stattfinden könnte. „Jetzt wird die Schwäbische Zeitung dort eine Fotobox aufstellen“, sagt sie. „Dort können die Marktbesucher Fotos mit weihnachtlichen Accessoires machen und die daraus generierten Postkarten gleich mit nach Hause nehmen.“ Leven geht davon aus, dass das nicht nur für die Jüngeren ein attraktives Angebot ist, sondern sich vielleicht auch die einen oder anderen Senioren gern mit einer Weihnachtsmannmütze fotografieren lassen wollen.

Nikolaus ist unterwegs

Natürlich wird an beiden Tagen auch der Nikolaus mit dem Knecht Ruprecht in der Stadt unterwegs sein und ein Kinderkarussell aufgebaut werden. „Die ganze Familie soll bei uns auf ihre Kosten kommen“, sagt Leven. Stelzenläufer und Feuershow gibt es in diesem Jahr nicht.

Neben den besonderen Attraktionen wird es insgesamt rund 50 Stände von Schulen, Privatpersonen, Vereinen und gewerblichen Händlern in der Innenstadt geben. Die bieten ein breites Angebot an Speisen, Getränken und Gebäck an und verkaufen weihnachtliche Dekoration, Adventskränze, Gebasteltes und Kunsthandwerk. Durstige haben die Wahl zwischen verschiedenen Glühweinen, Pünschen, Cocktails, Feuerzangenbowle oder Glühmost. Das Team vom TK-Eventservice behauptet von sich, an seinem Hüttenzauberstand an der Martinskirche den besten Glühwein des Marktes zu haben. Die Teammitglieder haben außerdem laut Facebook einen Backkurs absolviert und bieten dementsprechend professionelle Plätzchen an. Das schreit natürlich nach einem Test, denn die Konkurrenz ist groß. Auch die Ministranten und die Mitglieder des Fördervereins der Ablachschule werden sicher wieder fleißig gebacken haben.

Auch die Naju und die Jugendkapelle Mengen haben wieder einen Stand, genauso wie der Schwäbische Albverein, der Gesangverein Liederlust Ennetach, die Narren aus Blochingen, die Galgenbühlhexen und der FC Mengen. Dazu gesellen sich von auswärts die Bayernfreaks Hohentengen.

Die Stadt Mengen baut für die beiden Weihnachtsmarkttage am Freitag, 30. November, und Samstag, 1. Dezember, eine Bühne an der Martinskirche auf. Dort wird Bürgermeister Stefan Bubeck den Markt am Freitag um 17 Uhr gemeinsam mit Kindern des Kinderhauses Mühlgässle und dem Schulchor der Ablachschule eröffnen. Außerdem steht bereits fest, dass anschließend die Zumba-AG der Ablachschule, die Wild Country Line Dancer und der Musikverein Ennetach auftreten.

„Ab 20 Uhr wäre die Bühne aber noch für eine Stunde zu haben“, sagt Heike Leven, die bei der Stadt Mengen für die Veranstaltungen zuständig ist. Auch am Samstag gäbe es noch Lücken im Bühnenprogramm. „Weil wir im letzten Jahr richtig proppevoll gewesen sind, habe ich mir eigentlich keine Sorgen gemacht“, gibt Leven zu. „Jetzt wäre es aber schön, wenn sich noch ein paar Gruppen fänden, die auftreten wollen.“ Für Samstag haben sich bereits die Alphörner Donautal, das Saxofonensemble der Jugendmusikschule und die Stadtkapelle Mengen angekündigt. „Die Auftritte sollten schon etwas mit der Weihnachtszeit zu tun haben“, sagt Leven. Chöre, Musikgruppen und Tänzer seien willkommen. „Aber auch, wer Gedichte vortragen oder ein Theater zeigen will.“ Interessierte können sich zur genaueren Absprache bei Heike Leven unter Telefon 07572/60 71 06 melden.