Im Leben zählt mehr als nur Schulnoten

Die Realschule hat das Musical „Coco Superstar“ auf der Bühne der Sonnenlugerschule vor großem Publikum aufgeführt. Die Schüler haben ein großes Aufgebot an Choreografien, Gesang, Musikstücken und schauspielerischer Leistung gebracht und begeisterten das Publikum. Dafür bekamen sie tosenden Applaus. Die Aufführung war wegen der Handlung spannend und auch deshalb ein Erlebnis, weil sie Grundfragen des Menschlichen ansprach. Es machte bewusst, dass sich in der Schule und im Leben der Jugendlichen nicht alles um die Noten drehen sollte, sondern dass für ein geglücktes Leben wichtige Einzelbegabungen gefördert werden müssen.

Schulleiterin Mechtild Kniele begrüßte die viele Gäste, die zur Aufführung gekommen waren. Friedrich Strahl berichtete, dass die Schüler seit Wochen proben und die Nervosität in den letzten Tagen gestiegen sei. Die Geschichte des Musicals „Coco – Superstar“ ist spannend: Die Schülerinnen sind in Aufruhr, weil ihr Lieblingsstar Coco nach Mengen kommt und ein Konzert gibt. Alle sind aufgeregt, weil bekannt wird, dass es eventuell ein Treffen mit Coco geben wird. Regelmäßig kreischen die Mädchen vor Begeisterung. Dann kommt aber der Manager und gibt der Direktorin nur einen Backstage-Pass. Da stellt sich die Frage, wer von der Schule zu Coco darf. Die Direktorin und die Lehrerein möchten die oder den mit den besten Noten schicken. Das erweist sich als schwierig, weil die Schüler unterschiedlich begabt sind. Es gibt die Mathe-Gruppe, die Sprachbegabten-Gruppe, die Sport-Gruppe und dann noch auch eine Künstler-Gruppe. Sogar die Gruppe der Schülerinnen, die nie zu Wort kommen, die Unsichtbaren, meldet sich zu Wort. Und als Running Gag taucht immer wieder Hausmeister Müller auf.

Von Träumen bleibt nichts

Doch nach und nach steigt die Spannung und selbst die Jungs wollen den Backstage-Pass gewinnen. Die Situation droht zu eskalieren. Die Direktorin kündigt an, dass die Entscheidung erst am nächsten Tag fallen werde und schickt alle in den Unterricht zurück. Das bringt die Jugendlichen in Rage und sie fragen sie nach ihren Begabungen. Ob sich in ihrem Leben alles nur um die Schule und die Noten drehe? Die Direktorin denkt in der Nacht über ihr einsames Leben nach. Sie singt ein erschütterndes Solo: Auch sie habe in der Jugend Träume gehabt; als Erwachsene habe man nur noch Verantwortung.

Am nächsten Morgen rettet der Hausmeister Müller die Situation: Ein Neffen von ihm ist in der Crew des Superstars Coco und hat eine Live-Übertragung des Konzerts in der Schule ermöglicht. Jetzt feiern alle mit dem Hausmeister Geburtstag und jubeln, weil sie das Konzert gemeinsam erleben dürfen. Den Backstage-Pass will niemand mehr.

Das Musical war ein Erfolg. Die Schüler haben sich mächtig ins Zeug gelegt. Die Kostüme und die Kulisse waren gekonnt gemacht und charakterisierten die Figuren: die Direktorin, die Bodyguards, der Hausmeister mit weißen Hemd und Fliege unter der Arbeitskleidung, die beflaggten T-Shirts der Sprachgruppe, die weißen Kittel der Mathe-Gruppe und die Buntheit der Künstlergruppe. Auch war die Inszenierung gelungen, von den Auftritten aller, in Quartetten bis hin zum Soloauftritt der Direktorin. Es gab viel zum Lachen und viel zum Nachdenken.