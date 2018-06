Im Jugendhaus steigt Revolution-X-Mas-Party

Wenn der Weihnachtsmarkt in Mengen am Samstag, 29. November, zu Ende geht, fängt für Jugendliche und Freunde des Revolution Rock der Abend erst an. Im Jugendhaus in Mengen treten ab 20 Uhr mit Schlaraffenland aus Balingen, Antic Disposition aus Meßkirch und Coleslaw aus Bad Saulgau drei Bands aus der Region auf. Ab 24 Uhr legt außerdem noch ein DJ für die Partygäste über 18 Jahren auf.

„Wir haben im Jugendhaus eine Gruppe von 17- bis 23-Jährigen, die unter dem Titel Revolution Rock regelmäßig ein zweitägiges Festival und Konzerte organisiert“, sagt Jörg Singer, der in Mengen für die Jugendarbeit verantwortlich ist. „Die überlegen sich, welche Band sie einladen und hören wollen und organisieren die Veranstaltung dann eigenständig.“ Damit die Jugendlichen aus Mengen am Samstag nach dem Weihnachtsmarkt nicht nach Hause gehen müssen, steige die Revolution X-Mas Party im Jugendhaus.

„Das Jugendschutzgesetz erlaubt uns als Jugendeinrichtung, dass Jugendliche ab 14 Jahren bei einer solchen Veranstaltung bis 24 Uhr dabei sein dürfen“, erzählt Singer. „So haben sie die Möglichkeit, alle Bands zu erleben.“ Der DJ lege anschließend für die Älteren auf. Die Fairfest-Richtlinien werden selbstverständlich eingehalten: Bier, Wein und Sekt dürfen an Jugendliche im entsprechendem Alter ausgeschenkt werden.

Drei Jungs, zwei Stimmen

Zu den Bands: Bei Schlaraffenland aus Balingen treffen Rap und Hip Hop auf Pop Rock. „Drei Jungs, zwei Stimmen, eine Seele und ganz viel Augenzwinkern“, heißt es im Pressetext der Band. Die EP heißt „Geh mal wieder raus, Junge“, im vergangenen Jahr haben die drei Musiker allein 40 Auftritte absolviert. Dass man nicht von der Musik leben muss, um für die Musik zu leben, zeigen die drei Alternative-Rocker von Coleslaw aus Bad Saulgau seit über zwölf Jahren. In der klassischen Besetzung Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang hat das Trio mittlerweile über 200 Konzerte in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Tschechien absolviert.

In der Diskografie stehen mit „Strawberry Week“ (2004), „The Calming Influence" (2006), „Re:verse" (2009) und der aktuellen CD „Black Heart Fairytales“ (2014) bislang vier Veröffentlichungen zu Buche. „Wir sind mit Sicherheit keine begnadeten Individual-Musiker, aber wir sind eine sehr gut harmonierende Band und starke Songwriter“, sagen die selbstbewussten Alternative-Rocker von Coleslaw über sich selbst.

Aus Meßkirch kommen die drei Musiker der Band Antic Disposition. 2013 gegründet wollen sie beweisen, dass eine Rockband auch in der Provinz funktionieren kann.

Die Songs und Texte stammen ausschließlich aus eigener Feder. Musikalisch setzen sich die drei keine Grenzen: von brachialen Parts, punkigen Riffs, ein wenig Funk, bis hin zu melodischen Parts ist alles dabei.