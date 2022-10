Im Dienste der Wahrheit: Diese Journalisten mussten ihr Land verlassen

Sie wurden verprügelt und ins Gefängnis gesteckt, ihre Familien bedroht und verfolgt. Für ihren Abschlussfilm an der Uni Tübingen haben Kossi Themanou und Georgi Kolev mit Journalisten gesprochen, die aufgrund ihrer Berufswahl und ihrer Arbeit ihr Heimatland verlassen mussten. Die Premiere des Dokumentarfilms „Exiljournalisten - Ein neues Leben“ hat in der Kreuzkirche in Sigmaringen stattgefunden und eindrücklich gezeigt, wie schwierig journalistische Arbeit in Ländern ist, die die Pressefreiheit nicht so hoch halten wie Deutschland.

Ein Jahr Recherche

Die Erfahrungen, die diese Journalisten im Iran, in Pakistan, Syrien, Guatemala, Eritrea oder Somalia gemacht haben, prägen auch ihr Verhalten nach der Flucht nach Deutschland. Sie sind vorsichtig und misstrauisch geworden, fürchten Spitzel aus ihren Heimatländern und haben Hemmungen, öffentlich zu sprechen. Ein Jahr haben die beiden Filmemacher gebraucht, bis sie genug Material zusammen hatten.

Gespräche werden abgesagt

Sie trafen die Exiljournalisten in Berlin und Hamburg oder luden sie nach Mengen und Sigmaringen ein. „Viele Gespräche wurden im letzten Moment abgesagt oder im Nachhinein die Verwendung der Aufnahmen untersagt“, erzählt Kossi Themanou bei der Filmvorstellung. In vielen Vorgesprächen mussten er und Georgi Kolev zunächst eine vertrauensvolle Basis schaffen.

Mit Konsequenzen leben

Die Bemühungen haben sich ausgezahlt: Etwa ein Dutzend Journalisten sprechen für den Film offen über ihre Situation und geben Einblicke in ihr Verständnis von Journalismus. „Im Dienste der Wahrheit zu sein - wie es in Deutschland heißt - ist im Iran ein Kampf“, sagt etwa Omid Rezaee. „Zeitungen werden verboten, Journalisten landen im Gefängnis.“ Wer sich entscheide, auf der Seite der Wahrheit zu stehen und seinen Job richtig zu machen, nehme auch die Konsequenzen in Kauf. „Früher oder später wirst du auf der Straße verprügelt“, sagt er.

Luis Assardo aus Guatemala sieht seine journalistische Aufgabe als Kampf gegen Desinformation. Er beschäftigt sich unter anderem mit Troll-Fabriken und Wahlmanipulation. „Desinformation gefährdet die Demokratie, deshalb ist Aufklärung wichtig“, sagt er. Yasmin Merei und ihre Familie wurden in Syrien bedroht. Sie kam über den Libanon und die Türkei nach Deutschland und schreibt heute aus dem Exil über die Situation in ihrem Heimatland. Dabei setzt sie auch auf „citizen journalism“, einen „Bürgerjournalismus“, bei dem sich auch Menschen am Sammeln von Information und Erstellen von Nachrichten beteiligen, die keine Medienprofis sind.

Ich war schon immer im Exil. Iwan Kolpakow

Dass Iwan Kolpakow, der Chefredakteur der einzigen unabhängigen russischen Online-Zeitung „Meduza“, sich mit ihnen getroffen hat, freut Kossi Themanou und Georgi Kolev besonders. Kolpakow lebt schon seit 2014 in der lettischen Hauptstadt Riga. Von hier aus berichten das „Meduza“-Team über die Entwicklungen in Russland und den Krieg gegen die Ukraine. „Ich war aber schon immer im Exil“, sagt er. „Wir wurden in Russland verfolgt und unsere Zeitungen geschlossen, es war nie sicher für uns.“ Auf den Schultern der Exiljournalisten laste eine große Verantwortung, aber es sei für die Menschen in Russland so wichtig, unabhängige Informationen zu erhalten.

Reporter ohne Grenzen

Obwohl nahezu alle Journalisten ihren Beruf prinzipiell auch nach der Flucht ausüben wollen, gelingt das nicht allen. „Im Ausland sind diese Menschen zunächst in erster Linie Flüchtlinge“, sagt Mohammed Charour von der Organisation Reporter ohne Grenzen. „Ihnen wird hier abgesehen von den Bereichen Flucht und Asyl keine weitere Kompetenz zugesprochen.“

Mohammed Charour, der bei Reporter ohne Grenzen für den Bereich Nothilfe zuständig ist, spricht mit Kossi Themanou über Journalisten, die ihre Heimatländer verlassen mussten. (Foto: KT Media)

Nur als Geflüchtete wahrgenommen

Dass dies für die meisten nicht einfach sei, bestätigt Muhammad Farhan aus Pakistan. „Viele Journalisten haben in ihrem Heimatland eine privilegierte Rolle eingenommen“, sagt er. „Vielleicht nicht in finanzieller Sicht, aber im sozialen Status.“ In Deutschland werde man dann nur als Geflüchteter wahrgenommen. Dabei könnten die Exiljournalisten Bereicherungen für viele Redaktionen seien. Sie können Brücken zwischen den Ländern sein und bei Integrationsprozessen Verständnis füreinander schaffen. Die deutsche Medienlandschaft sei in dieser Hinsicht aber nicht sehr divers aufgestellt, bedauert Charour.

Mit der eigenen Geschichte konfrontiert

Kossi Themanou hat einen ähnlichen Weg hinter sich wie viele seiner Interviewpartner. Seine investigativen Recherchen und Artikel machten ihn in den Augen des diktatorischen Regimes in seinem Heimatland Togo zum Staatsfeind. Er musste fliehen. „Einerseits hat der gemeinsame Hintergrund geholfen, ein Vertrauensverhältnis zu schaffen“, sagt er. „Andererseits habe ich ständig in einen Spiegel geblickt und ich war wieder mit meiner eigenen Fluchtgeschichte konfrontiert.“

Kossi Themanou will jetzt an seine einstige Unabhängigkeit anknüpfen. Eine Anstellung bei einem deutschen Print- oder Online-Medium kommt für ihn nicht infrage. „Ich merke, dass ich mich in der deutschen Sprache noch nicht so ausdrücken kann, wie ich es gerne wollte“, sagt er. Im Studium habe er gemerkt, dass das Format des Dokumentarfilms genau das Richtige für ihn sei. Konsequenterweise hat er deshalb mit Georgi Kolev ein eigenes Medienunternehmen gegründet. Die Käufer der Träume GbR ist nach dem ersten gemeinsamem Film über Flüchtlinge im Kreis Sigmaringen benannt und hat ihren Sitz in Mengen, dem Ort, an dem Kossi Themanou eine zweite Heimat gefunden hat. Hier soll es bald eine weitere Vorstellung des Films geben.