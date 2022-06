Idyllische Schnäppchenjagd am Waldrand

Viele Schnäppchenjäger wird es freuen: der FV Weithart lädt am Samstag, 2. Juli, wieder zum Waldflohmarkt auf seinem Sportgelände in Rosna ein. Es ist die sechste Auflage Marktes und laut Mitteilung des Flohmarktteams bietet das idyllisch gelegene Sportgelände die perfekte Gelegenheit für einen außerordentlichen Flohmarkt. Die Standflächen sind direkt am Waldrand rund um das Vereinsheim, genügend Parkmöglichkeiten sind für die Aussteller sowie für die Besucher vorhanden. Rund 130 Aussteller haben sich angemeldet. Das verspricht ein abwechslungsreiches Sortiment, so dass für jeden Besucher das passende Stück dabei sein wird. Der FV Weithart bietet morgens Kleinigkeiten zum Frühstück an, ein reichhaltiges Mittagsessen, sowie Kaffee mit Kuchenbuffet und ab 17 Uhr einen Feierabendhock.

Wie die Veranstalter weiter mitteilen, wird es auch wieder ein musikalisches Programm geben, für die Kinder sind Aktionen wie Kinderschminken, Eselreiten und Torwandschießen geplant. Damit der Waldflohmarkt reibungslos funktioniert, werden in den Tagen zuvor rund 80 aktive und passive Mitglieder, die AH, Freunde und Familien im Einsatz sein.

Für die Verantwortlichen ist das Geheimnis des Erfolgs zum einen die exklusive Lage am Waldrand und zum anderen die gute Logistik und Organisation. Die Händler werden ganz in der Früh per Funk über festgelegte Wege an ihre Plätze gelotst. Es gibt kein Chaos. Später werden die Besucher schon auf den Parkplätzen freundlich empfangen. Laut FV Weithart ist alles souverän geregelt und eingespielt. So ist der Flohmarktbesuch entspannt. Die Händler haben gute Laune und das überträgt sich auf die Kunden. Es entsteht in allen Bereichen eine gute Stimmung, die über den ganzen Tag anhält, heißt es abschließend.