„Ich hätte nicht mit der Jury tauschen wollen“

Die Rulfinger Landwirtin Andrea Göhring ist mit so vielen neuen Eindrücken aus Berlin zurück gekehrt, dass sie diese allemal dafür entschädigen, dass sie den Ceres-Award für die „Landwirtschaftliche Unternehmerin des Jahres“ nicht mit nach Hause nehmen durfte. „Unter den 30 Finalisten waren so viele tolle Konzepte und Bauernhöfe, da hätte ich nicht mit der Jury tauschen wollen“, sagt sie.

Auch so sei es eine aufregende Erfahrung gewesen, es ins Finale geschafft zu haben und nach Berlin reisen zu dürfen. „Es hat Spaß gemacht, so viele neue Leute und ihre Höfe kennenzulernen“, sagt sie. Außerdem sei die abendliche Preisverleihung einfach traumhaft gewesen. „Man kann sich das schon so vorstellen, wie bei einer Bambi-Verleihung im Fernsehen“, erzählt sie. Am Mittag seien die Landwirte noch in ihrer Alltagskleidung im Hotel eingetroffen. „Am Abend ging es dann in schicker Abendgarderobe zur Gala.“ Der Saal sei festlich geschmückt worden und den 30 Finalisten mit ihren Familien ein mehrgängiges Essen serviert worden.

„In jeder Kategorie wurden dann die drei Finalisten in kurzen Filmen vorgestellt“, sagt Göhring. Einen Vormittag lang hatte ein Filmteam sie in Rulfingen bei der Arbeit begleitet, um die tiergestützte Therapie mit Bauernhoftieren, die sie anbietet, vorstellen zu können. „Es war wahnsinnig interessant, die Filme von den anderen zu sehen und zu erkennen, wie viel gute Arbeit auf Bauernhöfen in Deutschland gemacht wird.“

Natürlich sei sie in dem Moment, als nicht ihr Name aufgerufen wurde, sondern der von Anke Knuf aus Bocholt in Nordrhein-Westfalen, enttäuscht gewesen. „Aber Anke macht sehr gute Arbeit und hat den Preis auf jeden Fall verdient“, sagt sie. Hätte sie selbst in der Jury gesessen, wäre ihr die Entscheidung sehr schwer gefallen. „Ich habe mit meinem Konzept in keine Kategorie zu 100 Prozent hineingepasst“, beurteilt sie im Nachhinein. „Ich habe mich dann als Unternehmerin beworben, obwohl ich wusste, dass andere viel wirtschaftlicher arbeiten als ich.“ Dies könnte am Ende auch den Ausschlag für die Jury gegeben haben. „Ich halte meine Tiere ausschließlich für die Therapiestunden, die ich gebe“, sagt sie. „Wenn in den Ferien keine oder nur wenige Kinder zu mir kommen, müssen die Tiere trotzdem gefüttert werden.“ Würden die Kosten dieser Therapie – wie etwa bei einer Ergo- oder Physiotherapie – von der Krankenkasse übernommen, sähe das schon anders aus.

„Ich nutze einfach jede Gelegenheit, die tiergestützte Therapie vorzustellen, da ist die Preisverleihung eine gute Plattform gewesen“, sagt Göhring. „Nur, wenn es Nachahmer gibt und wir eine Lobby haben, können wir an der Situation etwas verändern.“