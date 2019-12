„Ich bin Oli Kahn für Kassenpatienten“

So mancher predigt nur und tut etwas ganz anderes. Was aber Matthias Berg beim Männervesper in der Stadtmission Mengen seinen Zuhörern empfahl, hat er selbst gelernt und durchlitten.

Mit dem vierfachen Vater, Volljuristen, erfolgreichen Solo- und Orchestermusiker auf dem Waldhorn, ehemaligen stellvertretenden Landrat im Kreis Esslingen, Spitzenleistungssportler und ZDF-Co-Moderator bei Behindertenwettbewerben konnte Pastor Jochen Steinle einen Topreferenten gewinnen. Berg ist zugleich 27-facher Medaillengewinner bei Paralympics und Weltmeisterschaften in der Leichtathletik und im Alpinen Skisport.

Und das alles vor diesem Hintergrund: Infolge einer Contergan-Schädigung verfügt Berg „neben weiteren Kollateralschäden“ nur über zwei verkürzte Arme mit jeweils drei Fingern an einer Hand. Gut eineinhalb Stunden zog der eloquente 58-Jährige die 75 Männer mit einer Mischung aus persönlichen Erlebnissen, gedanklicher Tiefe und Humor in seinen Bann.

„Ich bin der Oli Kahn für Kassenpatienten“, so eine Bemerkung mit Blick auf seine Arbeit beim ZDF. Seine Behinderung sei für ihn in den ersten Lebensjahren in Detmold „kein Thema“ gewesen: „Ich war von klein auf ins tägliche Leben integriert. Meine Eltern haben mich überall hin mitgenommen.“ Das änderte sich, als die Familie nach Trossingen zog. Dort sei er als „Krüppel“, „Kurzärmel“ und – seiner roten Haare wegen – als „Kupferdächle“ beschimpft worden. Er brauchte Jahre, um sich davon zu befreien. Geholfen haben ihm der Sport und die Musik. Zwei Gebiete, auf denen er sich immer weiter verbesserte, ja perfektionierte und so an Selbstvertrauen gewann. Außerdem fand er zu einer inneren Gelassenheit, mit schlimmen Beleidigungen wegen seiner Behinderung umzugehen („Was kümmert es eine deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr reibt.“).

Im Studium lernte er, seine Behinderung zu akzeptieren und „aus einem Feind einen Freund zu machen“. Egal, wie schwierig die Startbedingungen sind: Es komme nicht darauf an, wo das Schicksal jemanden hinstellt, sondern was er daraus macht. Anders gesagt: „Was ist mein Fundament, was ist mein Kompass?“

Das Horn war übrig geblieben, als Bergs Eltern – beide Musiker – überlegten, welches Instrument zu ihm passen könnte. Berg: „Drei Finger, drei Ventile: Das passte.“ Eine Behinderung bedeute nicht das Ende von Lebensqualität, so eine weitere Botschaft Bergs. Nicht die in die Sackgasse, Blockade und Lähmung führende Frage „Warum ich?“ sollte im Mittelpunkt stehen, riet er. Stattdessen solle man sich fragen: „Wozu ist es gut?“

Seine Erfahrungen fasste Berg in fünf „Entscheidungen zur inneren Kraftquelle“ zusammen. Ein erfülltes Leben sei in erster Linie eine Frage der Haltung. Daraus resultierten die Grundsätze „Ich packe mein Leben an“, „Ich übernehme Verantwortung“, „Ich konzentriere mich auf das, was ich kann, und nicht auf meine Defizite“, „Ich schenke anderen Zeit und Freude“ und „Ich bin mir gegenüber diszipliniert“.

Sein Leben selbst bestimmen, es konsequent strukturieren und planen: „Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen“, zeigte sich Berg mit dem Philosophen Aristoteles auf einer Linie. Als Kind war sein Standardgebet: Lieber Gott, schenke mir endlich lange Arme. „Ich bekam sie nicht. Aber großartige Eltern und Talente für Musik und Sport, und unterm Strich ist das viel, viel mehr.“ Hätte ihn, so fragt er, mit langen Armen die Musik und der Sport rund um die Welt geführt? „Gott hat einen Plan mit uns, und dieser Plan ist gut“, sagt er als Christ aus voller Überzeugung. „Aber wir sind keine Marionetten, wir haben in allem die Wahl.“