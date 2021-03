Hündin mit Rattengift vergiftet

Vermutlich einen mit Rattengift versetzten Köder hat der Dobermann einer 50-jährigen Frau am Freitagnachmittag in Ennetach gefressen. Das teilt die Polizei mit. Die Frau war mit ihrer achtjährigen Hündin im Bereich der Kleingärten Krautland in Verlängerung der Klosterstraße auf der anderen Seite der Bundesstraße spazieren gegangen, als die Hündin plötzlich durch ihr seltsames Verhalten auffiel. Eine sofortige Untersuchung beim Tierarzt ergab, dass die Hündin offensichtlich eine Vergiftung durch Rattengift aufwies. Hundehalter sollten in diesem Bereich auf ihre Hunde achten. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/4820, in Verbindung zu setzten.