Pilot stirbt: Klein-Hubschrauber stürzt in Mengen ab

Ein Klein-Hubschrauber ist am Dienstagabend neben dem Flugplatz Mengen abgestürzt. Dabei ist der 60-jährige Pilot tödlich verletzt worden.

Wie das Polizeipräsidium Ravensburg auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ Bad Saulgau mitteilte, stürzte der sogenannte Gyrocopter beim Landeanflug auf den Flugplatz aus einer Höhe von etwa 150 Metern in ein Feld unweit der Landebahn ab. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge war lediglich der Pilot an Bord des Klein-Helikopters vom Typ „MTO Sport 2017“. Er war im Anflug aus Westen auf den Flugplatz Mengen, um dort zu landen. Kurz vor 19.30 Uhr stürzte der Gyrocopter plötzlich ab und schlug in einem Feld auf. Der unmittelbar an den Unfallort alarmierte Notarzt konnte bei dem Piloten nur noch den Tod feststellen.

Der Klein-Hubschrauber ist aus mehreren hundert Metern abgestürzt. (Foto: David Pichler)

Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen vor Ort im Einsatz, um den Brandschutz sicherzustellen und die nähere Umgebung des Unfallorts mit einer Drohne abzufliegen. Zunächst war unklar, ob möglicherweise noch eine weitere Person an Bord gewesen sein könnte. Außerdem wurde ein Polizeihubschrauber angefordert, der Luftbilder der Unfallstelle fertigte. Die Ursache für den Absturz ist aktuell noch völlig unklar.

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst stehen an einem Maisfeld in dem ein abgestürzter Gyrocopter liegt. Der Pilot wurde beim Absturz getötet. (Foto: Thomas Warnack)

Die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen hat die Ermittlungen hierzu übernommen, die in enger Abstimmung mit der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) geführt werden. Ein Sachverständiger der BFU war ebenfalls am Unglücksort im Einsatz. Nach bisherigem Kenntnisstand war der Pilot in Hildesheim gestartet und nach einem Zwischenstopp in Giebelstadt auf dem Weg zum Zielflughafen in Mengen.

Ein Gyrocopter wird oft als Hybrid zwischen Hubschrauber und Flächenflugzeug beschrieben. Den Vortrieb erzeugt dabei ein aufgeschraubter Propeller, der direkt mit dem Motor verbunden ist. Anders als beim Hubschrauber wird der Rotor jedoch nicht vom Motor angetrieben, sondern allein durch den Fahrtwind in Rotation versetzt.