Holzbauer zeichnet Mitarbeiter aus

Bei Holzbau Schwarz sind noch vor Weihnachten zwei besondere Jubiläen gefeiert worden, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Hermann Mohr (links) arbeitet seit 40 Jahren bei der Zimmerei und Wolfgang Rogg (rechts) seit 35 Jahren. Beide absolvierten ihre Lehre im damaligen Betrieb in der Kurze Straße unter der Leitung von Josef Schwarz. Langjährige Mitarbeiter im Handwerk zu finden, ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit, heißt es in dem Schreiben. Umso mehr freut sich der Geschäftsführer Joachim Schwarz (Mitte) mit den beiden Jubilaren. Hermann Mohr erhielt außerdem eine Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg.