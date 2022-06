Hoher Sachschaden nach Unfallflucht

Auf rund 7000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag an einem Opel Astra hinterlassen hat. Der Opel war in der Nacht im Mühlgässle in Mengen abgestellt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streifte den Wagen an dessen rechter Seite und fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Fahrzeug, das ebenfalls beschädigt sein dürfte, nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau telefonisch unter 07581 / 48 20 entgegen.