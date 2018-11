Hier wird nicht nur der Hunger gestillt

Zusammen zu Mittag essen: Beim wöchentlichen Mittagstisch des Vereins „Alt werden in Blochingen“ geht es nicht nur ums Sattwerden, sondern auch um Gesellschaft. Am Mittwoch haben die Organisatoren mit den Essensgästen das einjährige Bestehen des Mittagstisches gefeiert.

Es ist bald halb zwölf Uhr mittags, und das katholische Gemeindehaus in Blochingen füllt sich. Zahlreiche Bürger aus Blochingen, vornehmlich Bürgerinnen, nehmen Platz an der langen Tafel, die einladend dekoriert ist. Auch die 91-jährige Frieda Schröter hat sich auf den Weg gemacht. „Es macht mir Spaß, hierher zu kommen“, sagt sie und lächelt dabei wie zur Bestätigung. „Dann brauche ich auch nicht zu kochen“, fügt sie hinzu. „Ich bin gerne unter Leuten“, sagt die fröhliche 91-Jährige.

Albrecht Knaus ist schon von Anfang an dabei. Bei allen bisherigen Mittagstischen war er hier, abgesehen von einem – „da war ich krank“, sagt Knaus. Auch er ist gerne unter Menschen: „Ich bin überall in Blochingen“, sagt er mit einer Portion Selbstironie. Seine Tischnachbarin Maja Böhnig schätzt vor allem den geselligen Austausch, sie sei weniger wegen des Essens hier: Sie koche nämlich gerne selbst. Den Mittagstisch hält sie für wichtig. „Weil man sich sonst nicht trifft“, hat sie erkannt – auch für Menschen in einem Dorf wie Blochingen braucht es also mitunter einen äußeren Anlass, um zusammenzukommen. Zum dritten Mal ist Arthur Beck da. Er hat früher in Stetten am kalten Markt gelebt, seit 2005 wohne er nun in Blochingen. Er schätzt an dem Mittagstisch, dass er dann nicht selbst kochen müsse.

Slavi Burth, Anna Elisabeth Reck, Paula Kuchelmeister und Ute Lohner vom Verein „Alt werden in Blochingen“ organisieren den Mittagstisch. Etwa vier Stunden an ehrenamtlicher Arbeit investieren die vier Frauen für den einmal in der Woche stattfindenden Mittagstisch. Unterstützend helfen auch Yvonne Späth und Erika Rimmele-Laux. Am 15. November vergangenen Jahres gab es den ersten Mittagstisch, nun am Mittwoch findet er zum 51. Mal statt. Serviert wird immer pünktlich um 12 Uhr, alle bekommen dann ihr Essen. „Da legen wir Wert darauf: Wir fangen gemeinsam an“, berichtet Ute Lohner. Mehr als 1100 Essen haben die Helferinnen nun schon im Lauf des Jahres ausgegeben.

Anfänglich fand der Mittagstisch wenige Mal im Vereinsheim in Blochingen statt. Doch es stellte sich heraus, dass die Räumlichkeiten im katholischen Gemeindehaus besser geeignet sind: Es gebe eine funktionelle Küche mit Spülmaschine, das erleichtere die Arbeit erheblich. „Das ist für uns natürlich sagenhaft“, freut sich Lohner über die Nutzung des Gemeindehauses, das die katholische Kirchengemeinde gegen eine kleine Gebühr zur Verfügung stelle.

Eine lange Tafel

Absichtlich wird jedes Mal eine lange Tafel vorbereitet. „Der Tisch ist immer so gestaltet als wenn es ein Festmahl wäre“, sagt Ute Lohner. „Auch die älteren Personen schätzen das ungemein“, ergänzt sie – vor allem ältere Leute erscheinen zum Mittagstisch. „Es kommen im Schnitt 24 Personen“, erläutert Ute Lohner. Diese haben die Wahl aus zwei Menüs. Das Essen stammt von der Metzgerei Felder aus Herbertingen. Es schmecke gut und der Lieferservice sei zuverlässig und pünktlich, lobt Ute Lohner die Metzgerei.

Nach dem Essen sitzen die Leute gerne noch beieinander, etwa erst zu 13.45 Uhr beginnt der allgemeine Aufbruch. An diesem Mittwoch jedoch gibt es aufgrund des einjährigen Bestehens ausnahmsweise auch Kaffee und Kuchen am Nachmittag. Für das Essen bezahlen die Teilnehmer laut Ute Lohner 5,50 Euro, Getränke kosten 50 Cent bis einen Euro.

Gemeinsam eine Mahlzeit einnehmen, die Gespräche bei Tisch, die Begegnungen untereinander: Auch für die vier Organisatoren ist das etwas Besonderes. „Das gibt uns so viel zurück“, fasst Ute Lohner ihre Empfindungen zusammen. Wie sie später in ihrer kurzen Ansprache anlässlich des einjährigen Bestehens des Mittagstisches feststellt, würden Gäste wie Helferteam nach dem Mittagstisch glücklich, erfüllt und bereichert wieder zurück in den Alltag gehen und sich schon wieder auf die nächste Woche, auf den nächsten Mittagstisch, freuen.