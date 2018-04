Hier haben Teller einen schwarzen Rand

Das Geschirr auf dem Tisch passt mit seiner grünen Farbe zum Frühling und natürlich auch zur restlichen Einrichtung im Wohn- und Essbereich des neuen Seniorenzentrums der Zieglerschen in der Oberstadt. Aber deshalb hat es Mirjam App, die Einrichtungsleiterin nicht ausgesucht. „Der schwarze Rand hilft den alten Menschen zu erkennen, wo der Teller aufhört“, erklärt sie. Wenn das Augenlicht nachlässt oder jemand dement ist, sei das eine wichtige Unterstützung.

Es sind Kleinigkeiten wie diese, die den Bewohnern des Seniorenzentrums den Alltag erleichtern sollen. Die Stühle sind stabil und abwaschbar, die Zimmer freundlich eingerichtet. „Wir geben uns Mühe, alles so wohnlich und gemütlich zu gestalten, wie es die Menschen von zu Hause kennen. Sie sollen sich wohl fühlen“, sagt Steffen Bucher, Regionalleiter Süd bei den Zielgerschen. „Mit dem Unterschied, dass wir hier rund um die Uhr professionelle Pflege anbieten.“ Auch, wenn jede der drei Wohngruppen, in denen je 15 Bewohner betreut werden, im einer großzügigen Küche ausgestattet ist, wird das Essen von einer Großküche geliefert. „Wir haben darüber nachgedacht, täglich selbst frisch für unsere Bewohner zu kochen, aber da wird es schwierig, eine hochwertige und gleichbleibende Qualität zu gewährleisten“, sagt Bucher. „Schließlich haben wir nicht immer eine erfahrene Hauswirtschafterin vor Ort und nicht jeder kann auf Anhieb für 15 Personen kochen.“ Es sei aber angedacht, den Bewohnern das Angebot zu machen, in regelmäßigen Abständen gemeinsam zu kochen oder zu backen. „Das können auch gerne interessierte Ehrenamtliche aus Mengen anbieten“, sagt Bucher.

Zeit zur Eingewöhnung

In den Zimmern haben die Zieglerschen ihre lange Erfahrung verbaut. „Die Fliesen im Bad sind rutschsicher, der Spiegel geht bis ganz zum Waschbecken hinunter, sodass man sich auch im Sitzen sehen kann“, zählt Mirjam App auf. Das Display des Telefons beginnt zu leuchten, wenn sich jemand nähert und das Bett lässt sich bis auf wenige Zentimeter über dem Boden herunterfahren.

„Wir nehmen uns für jeden neuen Bewohner mehrere Tage Zeit, um seinen gesundheitlichen Zustand, seinen Pflegebedarf und seine Gewohnheiten kennenzulernen“, sagt App. Deshalb sei es Usus, dass nicht alle vorhandenen Zimmer auf einmal belegt würden, sondern nach und nach. „Ich habe hier ja auch ein ganz neues Mitarbeiterteam, dass auch erst zusammenfinden und die ganzen Abläufe verinnerlichen muss“, sagt sie. Je nach Größe der Einrichtung könne es bis zu einem Jahr oder sogar länger dauern, bis sie voll belegt ist.

Neben den 45 Pflegeplätzen sind auch Betreuungen in der Kurzzeit- und Tagespflege möglich. Seit dem Tag der offenen Tür am vergangenen Freitag, der laut den Zieglerschen auf großes Interesse in der Bevölkerung gestoßen ist, sind auch die drei pflegenahen Wohnungen im Haus in der Hauptstraße vergeben.

Hier wurde, so verrät es Sven Lange, Geschäftsführer der Altenhilfe der Zieglerschen, neuste Sensortechnik eingebaut. „Mit einer entsprechenden Software ist es möglich, die Bewegungsabläufe des Bewohners nachzuvollziehen“, sagt er. Die Sensoren erkennen, wenn der Bewohner aufgestanden ist und in welchem Raum er sich befindet. Bleibt er entgegen seines normalen Tagesablauf zu lang im Bett liegen oder kehrt nicht nach den vorgesehen zwei Stunden von einem Spaziergang zurück, löst das System einen Alarm aus, der die Pflegekräfte im Seniorenzentrum informiert. „Die können dann nach dem Rechten schauen“, sagt Lange.

Die Zieglerschen testen System und Software in diesem Pilotprojekt in Mengen. „Funktioniert es, können wir es auf unsere anderen 640 Wohnungen in Baden-Württemberg übertragen“, sagt Lange. Das Einverständnis der Bewohner sei dabei aber stets vorausgesetzt.