Hier gibt es Tests vor Ostern

Vor dem Osterwochenende haben die Menschen aus dem Raum Mengen folgende Möglichkeiten, einen Corona-Schnelltest zu machen: Das Testzentrum an der Ablachhalle in Mengen hat am Karfreitag, 2. April, von 14 bis 18 Uhr geöffnet, am Karsamstag, 3. April, finden Testabnahmen von 8 bis 11 Uhr statt. Bitte die nötigen Vordrucke von der Homepage der Stadt www.mengen.de herunterladen und ausgefüllt mitbringen. Eine Anmeldung ist für den Drive-In nicht notwendig. Hohentengen bietet am Karsamstag, 3. April, von 9 bis 10.30 Uhr eine Testabnahme beim Dorfgemeinschaftshaus in Hohentengen an. Hierzu bitte im Rathaus unter 07572/7602210 anmelden und ebenfalls die nötigen Unterlagen mitbringen.