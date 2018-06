Hexenmusiker und Narren stimmen Misstöne an

Derzeit herrschen klimatische Verstimmungen zwischen der Narrenzunft Mengen und der Hexenmusik. Die Mengener Hexenmusik setzt sich zu großen Teilen aus den Musikern der Stadtkapelle Mengen zusammen. Die Musikgruppe begleitet an der Fasnet die Auftritte der Narrenzunft Mengen. Während der Fasnet 2013 wird man nun erst einmal getrennte Wege gehen. Meinungsverschiedenheiten über verschiedene Punkte, darunter offenbar die Frage über die Beteiligung an Busfahrten, haben zu öffentlich sichtbaren Differenzen geführt.

Öffentliche Auftritte sind die ersten Anzeichen, wenn eine Beziehung nicht mehr funktioniert. Beispiel: Der Auftritt der Mengener Narren beim anstehenden Landschaftstreffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte in Bad Saulgau. Beim Narrensprung jucken die mit der Dorauszunft befreundeten Mengener Narren als 31. und damit als letzte Gruppe durch die Thermalbadstadt. Begleitet werden sie an dieser Stelle von den Blechrebellen Hoßkirch-Ostrach. Die Hexenmusik Mengen wiederum gesellt sich an Umzugsstelle 6 zur Narrenzunft Bad Dürrheim. Auch beim Ringtreffen der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte in Unlingen – dieser Vereinigung gehört die Narrenzunft Mengen an – gehen die Mengener Narren ohne Begleitung der Hexenmusik auf den Umzug. Die Hausfasnet werde durch den Konflikt aber nicht beeinträchtigt, wird aus Kreisen des Mengener Zunftrates versichert.

Dabei sind die hüpfenden und auf den Straßen tanzenden Ditzelede auf die musikalische Begleitung angewiesen. Dass es derzeit kriselt zwischen Narren und Musikern, dementieren die Verantwortlichen nicht. „Es gebe Differenzen bei zwei bis drei Sachen“, erläutert ein Mitglied der Zunftführung. Unter anderem habe es wegen der Beteiligung an den Kosten für Busfahrten bei gemeinsamen Ausfahrten Auseinandersetzungen gegeben. Bislang sei die Hexenmusik immer kostenlos bei den Narren mitgefahren. Nun sei es um eine angemessene Kostenbeteiligung gegangen. Die verspätete Ankündigung von Terminen sei ein weiterer Konfliktpunkt.

Hexenmusik und Narren wollen den Ball auf jeden Fall flach halten. Man werde sich intern zu Gesprächen zusammensetzen „und die Probleme klären“, macht ein Mitglied der Hexenmusik deutlich. In der Öffentlichkeit wolle man deshalb so wenig wie möglich darüber reden. Und in der nächsten Fasnet, so die Hoffnung, könne wieder alles im Lot sein.