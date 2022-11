Herzlicher Empfang für Anja Fischer

Im vollbesetzten Schützenhaus in Ennetach hat die Schützenfamilie ihrer Target-Sprint-Vizeweltmeisterin Anja Fischer einen herzlichen Empfang bereitet. Mit der Mannschaftsilbermedaille und der Bronze im Einzelwettbewerb gehörte Anja Fischer zu den erfolgreichsten Teilnehmern des Deutschen Schützenbundes bei der Weltmeisterschaft in Kairo.

So viele Medaillen

Von 2008 an bis zur Weltmeisterschaft 2022 heimste die Sportlerin 47 Medaillen auf nationaler und internationaler Ebene ein. Der Target Sprint ist eine an Biathlon orientierte Disziplin, die Mittelstreckenlauf (3 x 400 Meter) mit Luftgewehrschießen kombiniert. Oberschützenmeisterin Melanie Uhl zeigte sich stolz, Anja Fischer im Verein zu haben und hob ihre Verdienste für die Schützengilde Ennetach hervor.

Zielstrebigkeit zeichnet sie aus

Brunhilde Raiser überbrachte in Vertretung von Bürgermeister Stefan Bubeck die Glückwünsche der Stadt Mengen. Sie beglückwünschte in ihrem Grußwort die Schützengilde Ennetach zu ihrem bodenständigen und vorbildlichen Aushängeschild. Anja Fischer sei auch ein Werbeträger für die Stadt sowie für die Region und den Schießsport allgemein. Gerade die Zielstrebigkeit, sei eine Tugend, welche Anja Fischer auszeichne, so Raiser. Denn zwischen den Wettkämpfen und der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften in Kairo habe sie auch noch Zeit gefunden, ihre Hochzeit gebührend zu feiern.

Intensive Jugendarbeit

Für den verhinderten Ortsvorsteher Wolfgang Eberhart überbrachte Tobias Rädle die Grüße der Teilgemeinde. Gerade die intensive Jugendarbeit in der Schützengilde bringe immer wieder erfolgreiche Schützen hervor. So sei generationenübergreifend auch Walter Strobel zu erwähnen, der 1989 mit seiner Cominazzo Vorderlader-Pistole Weltmeister wurde. Daher ließ es sich Walter Strobel auch nicht nehmen und ist eigens zum Empfang der frischgebackenen Vizeweltmeisterin angereist, um bei der Feier mit dabei sein zu können.

Dank an Freunde und Familie

Überwältigt über die vielen Lobeshymnen zeigte sich Anja Fischer in ihrer Dankesrede. Die Wettkampf-Saison 2022 sei für sie etwas ganz Besonderes gewesen. Schon im Januar fand der erste Qualifikationswettkampf statt und mit dem Höhepunkt der Weltmeisterschaft in Kairo schloss sich der sportliche Reigen. Ohne die Unterstützung der Familie, der Schützengilde sowie der engsten Freunde wären die sportlichen Erfolge erst gar nicht möglich gewesen. Besonders habe sie sich über das Video zu ihrer Hochzeit gefreut, hier haben ihr alle Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft zur Vermählung gratuliert.