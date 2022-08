Herren 60 des TC Mengen erringen die Meisterschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ungeschlagen mit sechs Siegen errang die 60er-Herrenmannschaft des TC Mengen in der am Samstag, 30. Juli abgeschlossenen Saison die Meisterschaft in der Bezirksliga.

Das Team um Mannschaftsführer Wolfgang Buck konnte alle Spiele gewinnen. Die Entscheidung ist dabei am 5. Spieltag bei den Mitaufstiegsfavoriten aus Blautal gefallen, die mit einer sehr starken Mannschaft antraten und mit 5:4 bezwungen werden konnten. Damit stand der Aufstieg fest. Für die Herren 60 spielten Werner Kautz, Hubert Störkle, Roland Schlegel, Wolfgang Buck, Peter Weiler, Stefan Röck und Alois Weber. Im letzten Heimspiel wurde der Aufstieg nach einem überzeugenden 7:2-Sieg gegen den VfB Ulm gebührend gefeiert und die Mannschaft darf im kommenden Jahr in der Bezirksoberliga antreten.

Vom 12. bis 14. August findet das etablierte und beliebte LK Turnier - der Ablachcup - wieder auf der Anlage des TC Mengen statt. Hierfür können sich die Tennisspieler aus der Region, und darüber hinaus, bereits anmelden. Die Ausschreibeunterlagen bzw. weitere Informationen erhalten alle Interessierten auf der Homepage www.tcmengen.de oder direkt bei Turnierleiter John Schouten unter Tel. 0151-61215063.