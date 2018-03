Herbsttreff soll noch attraktiver werden

Unter dem Slogan „Wir sind Mengen“ können die Mengener beim Herbsttreff am Samstag, 22. September, zeigen, was in ihnen und ihrer Stadt steckt. „Die Leute sollen staunen, was ihnen in Mengen alles geboten wird“, sagt Marcel Dietsche, Vorsitzender des Gewerbevereins. Er hat sich mit seinem Ausschussteam dazu entschlossen, dem Herbsttreff mit einer Art Leistungsschau neuen Auftrieb zu verschaffen. Beteiligen können sollen sich alle, die in Mengen etwas bewegen.

In den vergangenen drei Jahren sind es die Elemente Feuer, Wasser und Luft gewesen, die die Ausrichtung des jeweiligen Herbsttreffs bestimmt haben. „Viele Händler, Vereine und Gastronomen haben dazu tolle Ideen eingebracht“, sagt Andi Frey, der neu im Ausschuss ist. „Aber wir würden den Tag gern auf eine breitere Basis stellen und auch öffentliche Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder das Reiserstift mit ins Boot holen.“ Auch örtliche Handwerksbetriebe, Kleinunternehmer und Industrieunternehmen sollen sich beteiligen.

Gesamtpaket soll überzeugen

„Wir wollen die Tradition und den Kerninhalt des Herbsttreffs nicht verändern: Wir möchten Menschen in die Mengener Innenstadt holen und sie von dem Gesamtpaket der Stadt überzeugen“, so Dietsche. Einwohner und Auswärtige könnten sich so über Arbeits-, Ausbildungs- und Vereinsangebote informieren und mehr darüber erfahren, welche Einkaufs- und Dienstleistungsmöglichkeiten es in der Stadt gibt. „Auf der anderen Seite können Vereine und Betriebe die Chance nutzen, potenzielle neue Mitglieder oder Mitarbeiter kennenzulernen. Im besten Fall würden alle Seiten vom Herbsttreff profitieren.“

Dabei sollten sich alle Beteiligten aber von der klassischen Vorstellung einer Leistungsschau verabschieden. „Wir stecken nicht alle Anbieter mit ihren Ständen abgetrennt vom Stadtgeschehen in die Ablachhalle, sondern bespielen natürlich unsere Innenstadt entlang der Hauptstraße“, sagt Frey. Je früher sich Vereine und Unternehmer mit konkreten Platz- und Aktionsvorstellungen beim Gewerbeverein melden, desto besser ließen sich diese auch realisieren. „Wir rühren extra schon jetzt die Werbetrommel, damit sich alle Gedanken über eine Beteiligung machen und den Herbsttreff in ihren Terminkalender aufnehmen können“, sagt er.

Vorgaben vonseiten des Gewerbevereins würden keine gemacht werden, dort sei man erst einmal über jeden froh, der sich aufrafft und mitmachen möchte. Um auch für schlechtes Wetter gerüstet zu sein, will der Gewerbeverein mit den Eigentümern der zurzeit leerstehenden Geschäftsräume kooperieren und denkt über Zeltlösungen nach.

Wer sich gern auf eine besondere Weise präsentieren würde, aber noch keine Idee dafür hat, kann sich vertrauensvoll an den Gewerbeverein wenden. „Wir haben da einen Ideenprofi in unseren Reihen“, sagt Dietsche und wirft Andi Frey einen bedeutenden Blick zu. „Klar, ich helfe da gerne weiter“, nimmt der den Ball auf.

„Um möglichst viele Aktive dabeizuhaben, ist der Termin des Herbsttreffs noch einmal um zwei Wochen nach hinten verschoben worden. So tangiert er die Sommerferien nicht mehr und kollidiert auch nicht mit dem Einschulungstermin, der in vielen Familien keinen Raum für andere Aktivitäten mehr lässt.

Wer sich für eine Teilnahme am Herbsttreff interessiert, Ideen hat oder einfach nur gern weitere Informationen hätte, kann sich bei Anna-Maria Butzengeiger, der Geschäftsstellenleiterin des Gewerbevereins, unter Telefon 0173/654 41 37 oder per Mail an

gewerbeverein.mengen@gmail.com

melden.