Hepp-Areal: Planung macht Fortschritte

Mit dem Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplan „Sondergebiet Einzelhandel Beizkofer Straße“ hat der Gemeinderat Mengen einen weiteren Schritt für ein Projekt geschafft, dessen Realisierung laut Bürgermeister Stefan Bubeck von der Bevölkerung „mit großer Sehnsucht erwartet“ wird: der Umzug der beiden Märkte Aldi und Norma von ihren jetzigen Standorten auf das Hepp-Areal sowie die mögliche Ansiedlung weiterer Gewerbe und das Schaffen von weiterem Wohnraum. Durch die Ausweisung von zwei „urbanen Gebieten“ ist das Verhältnis von Gewerbe- und Wohnflächen nicht so streng vorgegeben wie bei Mischgebieten.

Schon vor rund fünf Jahren hätten die Planungen für dieses Gelände begonnen, 2017 wurde mit dem Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan im Gemeinderat das Interesse von Aldi und Norma öffentlich, ihre Filialen auf das Hepp-Areal zu verlagern. „Die Abstimmungen mit Grundstückseigentümer, Projektentwicklern und Straßenbaubehörden waren sehr intensiv und haben ihre Zeit gebraucht“, sagte Bürgermeister Bubeck. Zwischenzeitlich war auch ein Einzelhandelskonzept zum Schutz der Innenstadt und eine schalltechnische Untersuchung erstellt worden. Die Flächen von Fabrikstraße und Beizkofer Straßen miteinbezogen, die für Linksabbiegespuren verbreitert werden müssen, handele es sich um eine Gesamtfläche von 2,2 Hektar.

Angedacht sei, dass die Investoren Aldi und Norma jeweils etwa die Hälfte des Areals erwerben und auf ihrem Teil ein zweites Baufeld schaffen. Während Norma an seiner Absicht festhalte, einen Getränkemarkt aufs Gelände zu holen, hätte ein Drogeriemarkt sein Interesse wieder zurückgezogen.

Um für die Besetzung der weiteren Baufelder möglichst offen zu bleiben und eventuell auch weiteren Wohnraum zu schaffen, schlage die Verwaltung den Gemeinderäten vor, zwei so genannte „urbane Gebiete“ auszuweisen. Auf denen könnten sich dann, ähnlich wie bei einem Mischgebiet, Gewerbebetriebe ansiedeln, aber auch soziale und kulturelle Einrichtungen, Arzt- oder Physiotherapiepraxen oder Einzelhändler. Gleichzeitig wäre auch eine Wohnbebauung denkbar.

Vorteil der „urbanen Gebiete“, die es erst seit vier Jahren in der Baunutzungsverordnung gibt, sei, dass es kein gleichwertiges Verhältnis zwischen Wohnen und Gewerbe geben muss. Im Auge behalten müsse man laut Stadtplanerin Simone Knupfer vom Büro Lars Consult jedoch den Lärmschutz, der bei mehr Wohnanteil anders ausfallen müsse. Wunsch von Stadtverwaltung und Gemeinderat ist, dass das Areal gemeinschaftlich erschlossen wird und die beiden Hauptinvestoren Aldi und Norma die Erschließung, Zufahrten und Parkplätze gemeinschaftlich vornehmen. „Es soll werden wie bei einem Fachmarktzentrum und nicht so wie bei Edeka und Lidl in Mengen, die Rücken an Rücken gebaut wurden und die Kunden von einem Parkplatz zum nächsten fahren“, so Bubeck. Idealerweise würden Kunden künftig auch zu Fuß oder mit dem Rad aus den anliegenden Wohngebieten zum Hepp-Areal kommen.

Werner Rundel (Grüne) bezeichnete die Gestaltung des Parkplatz als „lieblos“ und zu „autolastig“. Es müsse bessere Möglichkeiten für Fußgänger, Radfahrer und andere Zweiradfahrer geben. David Haubner (CDU) forderte die Investoren auf, über Photovoltaikanlagen über den Parkplätzen und E-Ladesäulen nachzudenken. „Als ein Unternehmen, das sich erster klimaneutraler Discounter nennt, wird Aldi das sicher im Blick haben“, sagte Bubeck.

Der Bürgermeister erklärte auch, dass ein Kreisverkehr in dem Bereich, in dem die Beizkofer Straße und die Zeppelinstraße in der Kurve aufeinandertreffen zwar wünschenswert sei, derzeit aber noch von den Planungen zurückgestellt worden sei, weil die Stadt ihn nicht finanzieren könne. Zu einem späteren Zeitpunkt könne er vielleicht umgesetzt werden.

Laut einer Kostenschätzung aus dem Jahr 2019 wird die Planung und Erschließung des Hepp-Areals rund 750000 Euro kosten. Angesichts der gestiegenen Baukosten wird es wohl noch teurer, so Bubeck gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“.

Vorgesehen sei, dass die beiden großen Investoren und die Stadt Mengen die Kosten zu je einem Drittel tragen. Dies müsse allerdings noch vertraglich fixiert werden. In den Kosten ist auch die Einrichtung von Abbiegespuren enthalten. Zum Vergleich: In Scheer wird die Stadt diese Kosten voraussichtlich allein tragen.