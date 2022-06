Heiße Temperaturen, spannende Matches und Freude am Sport

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 24. Juni begann das Tennis-Wochenende des SC Mengen mit dem Spiel der U15 Juniorinnen und Junioren. Aufgrund des Unwetters musste das Spiel gegen den TC Bad Saulgau 1 in der heimischen Halle ausgetragen werden. Nach teils heiß umkämpften Einzeln lag das Team aus Mengen mit 1:3 zurück, konnte aber beide Doppel für sich entscheiden. Somit stand es am Ende 3:3. Nach Wertung der Anzahl der gewonnen Sätze mussten die Mengener sich leider geschlagen geben. Am 1. Juli greifen sie jedoch in Eberhardzell wieder an.

Erfolgreicher lief es an dem Wochenende für die U18 gemischte Junior/innen Mannschaft, welche in Baienfurt einen Sieg für sich verbuchen konnte. 3:1 führten die Juniorinnen und Junioren nach den Einzeln, gewannen anschließend das erste Doppel und obwohl sie das zweite Doppel leider abgeben mussten, stand es am Ende 4:2 für die Sportler aus Mengen.

Ebenfalls erfolgreich lief es an diesem Wochenende für die aktiven Damenmannschaften. Die erste Mannschaft spielte zuhause gegen die TA Sportfreunde Schwendi 3. Bereits nach den Einzeln stand es 5:1 für die Damen aus Mengen und auch alle drei konnten sie für sich entscheiden. Somit beendeten Sie den Spieltag am Sonntag, 26. Juni mit einem 8:1.

8:1 lautete auch das Endergebnis der ersten Herrenmannschaft, welche beim TC Ertingen zu Gast war. Auch sie starteten also mit einem Sieg in den Tennissommer 2022. Dem wollten es auch die Herren 2 gleichtun und fuhren mit einem 5:4-Sieg nachhause auf die heimische Anlage.

Mit einem 7:2-Sieg in der Tasche kam gleichzeitig die zweite Damenmannschaft nachhause. Sie absolvierte ihr erstes Spiel der Saison auf der Anlage des SV Dürmentingen. Bei heißen Temperaturen stand es jedoch ebenfalls wie bei den Damen 1 nach den Einzeln 5:1 für Mengen und so konnte bei den Doppeln locker aufgespielt werden. Personell unterstützt wurden die Damen durch Nicola Beckert, die glücklicherweise aus der Damen 50 Mannschaft als Ersatzspielerin einsprang. Ihre eigentliche Mannschaft, die Damen 40, hatte am Tag zuvor ebenfalls in Baienfurt einen Sieg erlangt.

Weniger erfolgreich lief es leider für die Damen 50 und 60. Sie mussten sich dieses Wochenende geschlagen geben. Gleich am Samstag, den 2. Juli wollen die Damen 60 aber den Heimvorteil nutzen und gegen den TV Buocher-Höhe ihren ersten Spieltag gewinnen.