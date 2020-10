Heimattage stehen auf der Kippe

Martinimarkt? Abgesagt. Weihnachtsmarkt? Abgesagt. Neujahrsempfang? Abgesagt. Wie die Stadt Mengen in einer Pressemitteilung verlauten lässt, hat der Corona-Krisenstab der Stadtverwaltung diese Veranstaltungen bereits ersatzlos gestrichen. Was die Fasnet 2021 angeht, soll noch ein Abstimmungsgespräch mit den Vorsitzenden der Narrenvereine stattfinden, um wenigestens kleinere Brauchtumsveranstaltungen zu organisieren. Auch die Heimattage im kommenden Jahr stehen auf der Kippe. Die Verwaltung überlegt, sie um ein Jahr zu verschieden. Die Entscheidung soll in der Gemeinderatsitzung am Dienstag, 13. Oktober, fallen.

„Die aktuelle Situation der Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Planung von Großveranstaltungen“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. „Aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen und vor dem Hintergrund der kalten Jahreszeit, ist von einer Erleichterung der Durchführung von Veranstaltungen kurz- bis mittelfristig nicht auszugehen.“ Weil bei großen Veranstaltungen nicht gewährleistet werden könne, dass die vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, habe der Corona-Krisenstab die Krämermärkte (einschließlich Martinimarkt), den Mengener Weihnachtsmarkt sowie den Neujahrsempfang 2021 abgesagt,

Bei der Entscheidung über den Weihnachtsmarkt sei insbesondere ausschlaggebend gewesen, dass unter Verzicht auf die Attraktionen wie das Kinderbackzelt, die Märchenjurte und das Bühnenprogramm und Einhaltung aller Vorschriften (Einbahnstraßenregelung, Mindestabstände, Reduktion von Essen- und Getränkeständen, Alkoholverbot) nicht die gewünschte Atmosphäre entstehen könne. „Um in der Adventszeit dennoch ein bisschen weihnachtliche Atmosphäre zu schaffen, wird derzeit über alternative Angebote nachgedacht“, heißt es.

Für die Fasnet 2021 stünde noch ein Abstimmungsgespräch mit dem Vorsitzenden der Narrenvereine aus. „Danach wird entschieden in welchem Rahmen kleinere Brauchtumsveranstaltungen stattfinden können“, heißt es. Umzüge und Saalveranstaltungen wie Bürgerbälle seien bereits von den Narrenverbänden generell abgesagt worden.

Turnusmäßig würden außerdem 2021 vom 8. bis 12. Juli die Mengener Heimattage mit großem Festzelt, Rummel, Festzügen und Handwerkermarkt stattfinden. „Wenngleich es bis zum tatsächlichen Veranstaltungsbeginn noch einige Monate sind, in der sich die Voraussetzungen und Vorschriften hinsichtlich Großveranstaltungen ändern könnten, zwingt der notwendige planerische und organisatorische Vorlauf die Stadtverwaltung zu einer frühzeitigen Entscheidung hinsichtlich der Durchführung in 2021“, schreibt die Verwaltung. Ob die Heimattage gegebenenfalls um ein Jahr verschoben werden, werde der Gemeinderat der Stadt Mengen in seiner nächsten Sitzung am 13. Oktober entscheiden. „Neben all den negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie hätte eine Verlegung ins Jahr 2022 jedoch auch einen positiven Aspekt – die alle vier Jahre stattfindenden Heimattage würden beim übernächsten Mal im Jahre 2026 stattfinden und ließen sich sehr gut mit dem Jubiläum ,750 Jahre Stadtrechte’ im selben Jahr verbinden.“