Mengener Heimattage finden ohne Einschränkungen statt

Nach über zwei Jahren Pandemie können kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen wieder ohne Einschränkungen stattfinden. Die Stadt Mengen steckt schon mitten in den Vorbereitungen für die Heimattage, die von Freitag, 20. Mai, bis Sonntag, 23. Mai, stattfinden werden.

Terminfindung war eine Herausforderung

Wie aus einer Pressemitteilung der Stadt Mengen hervorgeht, war der Termin bereits Anfang des vergangenen Jahres festgelegt worden, nachdem absehbar gewesen sei, dass die Heimattage in ihrer bewährten Form aufgrund der Pandemie 2021 wohl nicht stattfinden würden. Die Terminfindung in Absprache mit den Verein, Kirchen und umliegenden Gemeinden gestaltete sich nicht einfach, sollten doch Terminüberschneidungen sowohl mit den traditionellen Veranstaltungen der örtlichen Vereine (etwa dem Sommerfest Rosna, dem Zielfinger Seefest oder dem Gartenfest Ennetach) sowie den regionalen Großveranstaltungen wie Bächtlefest, Schützenfest, Rutenfest oder Welfenfest vermieden werden.

Kurzfristige Verlegung nicht mehr möglich

„Nachdem der ursprüngliche Termin Anfang Juli seinerzeit bereits durch das Kreismusikfest in Scheer belegt war, die Schulen Wert darauf legten, dass das Fest nicht unmittelbar nach Schulbeginn im Herbst stattfindet, blieb zwischen Mai und Oktober nur noch das Wochenende vom 20. bis 23. Mai übrig“, heißt es in der Mitteilung. Nach der Absage des Kreismusikfestes in Scheer sei eine kurzfristige Verlegung in den Juli aus logistischen Gründen und der Verfügbarkeit von einigen Musikkapellen, zahlreichen Fuhrleuten, dem Festzelt und der Tribüne für den Festumzug gescheitert.

Helfer für Kostüme, Handwerkermarkt und Umzug gesucht

Da bis zum Auftakt der Heimattage nur noch wenige Wochen verbleiben, laufen die Vorbereitungen für dieses traditionelle Heimatfest auf Hochtouren. Für die Vorbereitungen und die Durchführung der Festtage ist die Stadt Mengen als Veranstalter auf die Unterstützung Ehrenamtlicher angewiesen. Die Planung und Organisation des Festes obliegt traditionell dem Heimattageausschuss, der normalerweise etwa eineinhalb Jahre vor den Heimattagen mit den Vorbereitungen beginnt. In dieser Zeit trifft sich der Ausschuss regelmäßig, um die Vorbereitungen abzusprechen. Die Mitglieder des Heimattageausschusses kümmern sich eigenverantwortlich um einzelne Teilbereiche, wie Kostüme, Handwerkermarkt oder Festumzug. Einige der Helfer, die teilweise jahrzehntelang diesem Gremium angehören, haben nun angekündigt altershalber ausscheiden zu wollen. Die Stadtverwaltung sucht deshalb nach Verstärkung und engagierten Freiwilligen, die sich gerne ehrenamtlich in diesem Gremium einbringen möchten und über ein gewisses Organisationstalent verfügen.

Wer möchte Festbändel verkaufen?

Der Besuch des Großen Zapfenstreichs am Samstag und des historischen Festumzugs am Sonntag ist nur mit einem Festbändel möglich. Für die Festbändel wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von vier Euro im Vorverkauf und fünf Euro während der Heimattage je Besucher erhoben. Für Kinder und Jugendliche ist der Besuch kostenlos. Mit den Einnahmen wird ein Teil des Festes finanziert. Der Unkostenbeitrag wird beim Großen Zapfenstreich am Eingang des Ablachstadions und beim Festumzug entlang der Umzugsstrecke von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern kassiert. Für den Verkauf vor und während des Festumzugs werden noch Helfer gesucht, die am Sonntag, 22. Mai, zwischen 12 Uhr und 15 Uhr die Festbändel verkaufen. Als Aufwandsentschädigung erhalten Helferinnen und Helfer 50 Cent je verkauftem Festbändel. Sie sollten volljährig und zuverlässig sein.

Hier können sich Interessierte melden

Wer Freude am Planen und Organisieren von Veranstaltungen hat und sich an den Heimattagen einbringen möchte oder aus Festbändelverkäufer mithelfen möchte, darf sich gerne Heike Leven melden, die im Rathaus für die Organisation der Heimattage zuständig ist: Telefon 07572/607106 oder Mail an heike.leven@mengen.de.

Jahrgänger-Treffen wird geplant

Wie bereits bei den Heimattagen 2013 und 2017 ist auch dieses Jahr wieder vorgesehen, das traditionelle „Alt-Mengener Treffen“ mit einem Treffen der „Jahrgänger“ zu verbinden. Die Zusammenkunft der „Alt-Mengener“ mit den Jahrgängern wurde von allen Beteiligten sehr geschätzt und gut angenommen, heißt es voseiten der Stadtverwaltung. Deshalb soll es fortgesetzt werden. Die Organisatoren der Jahrgänger-Treffen werden gebeten, der Stadtverwaltung die Jahrgänger-Listen zum Abgleich mit der Adressdatei der „Alt-Mengener“ zu überlassen. Mit dem Abgleich soll sichergestellt werden, dass alle Jahrgänger eine Einladung erhalten, auch diejenigen, die nicht mehr in Mengen leben und bei der Stadtverwaltung nicht als „Alt-Mengener“ erfasst sind.

Listen ins Rathaus bringen oder mailen

Es wird gebeten, die Listen bis spätestens Mitte April per Mail an heike.leven@mengen zu schicken, damit die Einladungen zu den Heimattagen noch rechtzeitig versandt werden können. Wer möchte, kann die Liste auch im Rathaus vorbeibringen. Die Listen werden dann kopiert, sodass die Originale gleich wieder mitgenommen werden können.