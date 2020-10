Haus und Grund: Mitgliederzahl wächst weiter

Die Eigentümerschutz-Gemeinschaft Haus und Grund im Kreis Sigmaringen gehört zu den erfolgreichsten in ganz Württemberg. In Stuttgart durfte der Vorsitzende Günter Hermann vor Kurzem den dritten Preis für den Verein des Jahres 2020 entgegen nehmen. Landesweit haben im vergangenen Jahr nur zwei andere Ortsvereine in Relation zu ihrer Mitgliederzahl höhere Mitgliedszuwäsche zu verzeichnen.

Haus und Grund im Kreisgebiet gibt es jetzt seit 15 Jahren, Beratungsräume hat der Verein in Mengen angemietet. Von Januar 2019 bis Dezember 2019 hat sich die Mitgliederzahl von 357 auf 383 erhöht. „Das sind zwar nur 26 Personen, aber in Relation macht das einen Zuwachs von 7,28 Prozent aus“, sagt Hermann. In absoluten Zahlen lägen aber natürlich Großstädte wie Stuttgart oder Ludwigsburg vorne. Auch im vergangenen Jahr hatte der Ortsverein eine Auszeichnung erhalten, damals den zweiten Platz. Verliehen wird er jeweils bei der Mitgliederversammlung des Landesverbands, an der nur delegierte Mitglieder teilnehmen.

Hermanns Vorgehen, die Mitglieder bei Problemen eng zu betreuen und auch nachzufragen, ob ein Ratschlag geholfen hat, kommt bei den Betroffenen gut an. Sie empfehlen Haus und Grund weiter. Fachlich ergänzt wird die Beratung von Rechtsanwalt Joachim Gäbele, der seine Kanzlei gleich um die Ecke hat.

Pro Woche führt Günter Hermann etwa 30 Beratungsgespräche. Manchmal geht es dabei um die Auswahl des richtigen Mieters, manchmal erstellt er ein Gutachten über den Wert einer Immobilie. Momentan hat sein Verein etwas über 400 Mitglieder.