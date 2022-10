Haus und Grund Mengen Mitgliederversammlung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Verein Haus und Grund hat seine Mitgliederversammlung im Gasthaus Adler abgehalten. Vorsitzender Günter Hermann berichtete, dass der Verein Haus und Grund einen beträchtlichen Zuwachs von 354 auf 405 Mitgliedern verzeichnet. Über 1200 kostenlose Beratungen habe der Verein in den letzten drei Jahren geleistet. Die Arbeit des Vereins sei wichtig, weil die Freude am Eigentum erhalten und geschützt werden sollte. „Die Eigentümer werden vom Staat abgezockt“, ärgerte sich Vorsitzender Hermann. Er forderte den Abbau der Bürokratie und die Senkung der viel zu hohen Steuern. „Der Staat treibt die Kosten in die Höhe, nicht nur die Baukosten“, erklärte Hermann. Wichtig wäre bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, die Baukosten zu senken, ein ausgewogenes Mietrecht zu erlassen und die Mieter an der Energiewende zu beteiligen. Schließlich sollte das Eigentum gefördert werden, es liege bei 51 Prozent, im Vergleich zu Bulgarien mit über 90 Prozent, so Vorsitzender Hermann.

Er listete auf, in welchen Bereichen der Verein Haus und Grund seine Mitglieder berate: in allen Rechtsbereichen, die das Wohnen und Bauen betreffen, beim Mieter-Solvenz-Check, bei der Wertermittlung einer Immobilie, im bautechnische Bereich, im Bereich der Energie, des Wartungsmanagements, der Sanierung, der Hausverwaltung. Das Monatliche Heft, das den Mitgliedern zugeschickt wird, greife die wichtigen und aktuellen Themen auf. Kassier Harald Hermann legte seinen Bericht vor und zeigte, dass die letzten drei Jahren wirtschaftlich erfolgreich waren. Die Kassenprüferin Christa Ströbele attestierte eine gute Kassenführung. So konnte die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft herbeigeführt werden.

Bei den Wahlen wurde der Vorsitzende Günter Hermann sowie sein Stellvertreter Joachim Gäbele einstimmig wiedergewählt. Auch gab es beim Vereinsbeirat keine Veränderung, ebenfalls einstimmig wurden Silke Geißler, Harald Hermann (Kassierer) und Egon Zimmerer bestätigt. Als Kassenprüferin wurden ebenfalls einstimmig Christa Ströbele und Sybille Keinath gewählt. Vorsitzender Hermann dankte den Gewählten für die Bereitschaft zur Wahl und kündigte an: „Wir machen weiter so!“ Er lud die Mitglieder ein, in die Büroräume des Vereins zu kommen, um sich kostenlos beraten zu lassen. „Mit Haus und Grund bleiben Sie gesund!“, rief er den Mitgliedern zu.