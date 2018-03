Haus und Grund erfährt Mitgliederzuwachs

Die Haus und Grund Eigentümerschutz-Gemeinschaft Kreis Sigmaringen hat ihre Hauptversammlung im Hotel Baier abgehalten. Vorsitzender Günter Hermann berichtete aus dem vergangenen Jahr. Walter Dorn hielt einen Vortrag über die Fallstricke beim Immobilienkauf oder Bau und gab den Mitgliedern den Ratschlag, immer einen Immobiliensachverständigen hinzuzuziehen (siehe Kasten).

Haus und Grund hat einen beträchtlichen Zuwachs an Mitgliedern verzeichnet. Die Mitgliederzahl ist von 293 auf 334 angestiegen, bei neun Austritten und 41 Eintritten im Jahr 2017. Vorsitzender Hermann freute sich über diesen Zuwachs von elf Prozent. Der Landesdurchschnitt liege bei 1,39 Prozent. 800 kostenlose Beratungen habe der Verein 2017 geleistet. Diese Arbeit sei wichtig, weil die Freude am Eigentum erhalten und geschützt werden sollte. „Wir brauchen Politiker, die das Eigentum fördern. Das ist nicht der Fall: Die Eigentümer werden vom Staat abgezockt“, sagte Hermann.

Unübersichtliche Rechtslage

Was den Verein Haus und Grund ärgere, das seien die vielen Gesetze und Vorschriften, das Energiegesetz, die Mietbremse, das Miet- und Energierecht sowie das komplizierte Steuerrecht. Die Rechtslage sei wegen den vielen Gesetzen unübersichtlich, auch die Gerichte sprächen widersprüchliche Urteile. Er forderte eine gerechte Grundsteuerreform, den Abbau der Bürokratie und die Senkung der viel zu hohen Steuern. „Der Staat treibt die Kosten in die Höhe, nicht nur die Baukosten“, so Hermann. Wichtig wäre, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, die Baukosten zu senken, ein ausgewogenes Mietrecht zu erlassen und die Mieter an der Energiewende zu beteiligen. Schließlich sollte das Eigentum gefördert werden, es liege unter 50 Prozent, so Hermann.

Er listete auf, in welchen Bereichen der Verein Haus und Grund seine Mitglieder berate: in allen Rechtsbereichen, die das Wohnen und Bauen betreffen, beim Mieter-Solvenz-Check, bei der Wertermittlung einer Immobilie, im bautechnischen Bereich, im Bereich der Energie, des Wartungsmanagements, der Sanierung, der Hausverwaltung. Das monatliche Heft, das den Mitgliedern zugeschickt wird, greife die wichtigen und aktuellen Themen auf.

Kassierer Harald Hermann zeigte, dass 2017 ein wirtschaftlich erfolgreiches Jahr gewesen ist. Die Kassenprüferin Christa Ströbele attestierte eine gute Kassenführung. So konnte die einstimmige Entlastung des Vorstands herbeigeführt werden. Vorsitzender Hermann kündigte an: „Wir machen weiter so!“

Immobiliensachverständiger Walter Dorn hielt den angekündigten Vortrag. Beim Kauf einer Immobilie, vor allem wenn es eine Eigentümergemeinschaft gebe, sei es wichtig, sich in die Protokolle der Eigentümerversammlungen einzulesen und nach der Höhe der Rücklagen zu fragen: Vielfach seien Eigentümergemeinschaften nämlich zerstritten, was zu künftige Probleme führe. Er mahnte bei „Schlüsselfertige Festpreisen“ vorsichtig zu sein, weil dies in der Regel nicht stimme. Die Bau- und Leistungsbeschreibungen seien für Laien schwer zu beurteilen. Auch der Zahlungsplan werde von Bauherren übereifrig erfüllt, weil sie denken, dass der Bauträger bei Laune gehalten werden muss. Dies erweise sich oft als falsch, Bauherren bezahlen oft Leistungen, die noch nicht erbracht sind oder voller Mängel seien. Auf dem Bau sei die Qualitätskontrolle wichtig: Schon zu Baubeginn sollte ein Bausachverständiger zu Rate gezogen werden, war seine Empfehlung. Er warnte Bauherren vor oberflächlichen und vorschnellen Bauabnahmen. Auch empfahl er im Fall von Mängeln den Bauherren sich mit Bauträgern außergerichtlich zu einigen. Professioneller Rat zu holen, sei lohnend, sagte Walter Dorn.