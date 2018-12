Hauptgewinn geht an die Nummer 12 798

Die 500 Euro Hauptgewinn des Mengener Weihnachtsgewinnspiels gehen an das Los mit der Nummer 12 798. Wie jedes Jahr haben Kunden beim Einkauf in Mengen an dem Weihnachtsgewinnspiel des Gewerbevereins Mengen teilnehmen können. Aus Datenschutzgründen hinterlegten die Kunden nicht mehr ihren Namen, sondern bekamen eine Nummer.

„Es ist eine wichtige Aktion für uns“, sagte Marcel Dietsche, Vorsitzender des Gewerbevereins Mengen. Zum einen diene das Gewinnspiel der Kundenbindung, zum anderen würden die Kunden, die in Mengen einkaufen, belohnt. „Es ist auch recht viel, was wir da ausschütten“, ergänzte er. Wie im vergangenen Jahr gibt es dieses Mal wieder 77 Gewinner, der Gesamtwert der Gewinne ergibt 1600 Euro, die in Einkaufsgutscheine dann an die Gewinner vergeben werden. Der Hauptgewinner erhält Gutscheine im Wert von 500 Euro.

Vincent und Rosalie, die Kinder von Anna-Maria Butzengeiger, Geschäftsstellenleiterin des Gewerbevereins, fungierten als „Glücksfeen“. Sie zogen am Donnerstag in den Räumen des Sport-Fachgeschäfts Dietsche aus dem großen Stapel die Gewinner. Es war die dritte und letzte Verlosung. Vor Weihnachten hatten bereits zwei weitere Verlosungen stattgefunden.