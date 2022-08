„Hallo Mama“: Wenn Betrüger über Nachrichtendienste Kontakt aufnehmen

Seit Monaten sind Kriminelle mit der Betrugsmasche erfolgreich, bei der sie sich im Nachrichtendienst Whatsapp als Kind ihres Chatpartners ausgeben, eine finanzielle Notlage simulieren und die Überweisung von teilweise sehr hohen Geldsummen erschleichen. Immer wieder erklären Polizei und Verbraucherzentralen, wie solche Betrüger schnell enttarnt werden können und wie sich Smartphonenutzer am besten vor ihnen schützen. Nun hat auch Redakteurin Jennifer Kuhlmann eine solche Nachricht erhalten. Ein Fallbeispiel.

Das Handy ist angeblich kaputt

Der Blick aufs Handy gehört bei mir zur Morgenroutine. Neben dem aktuellen Corona-Zahlen und morgendlichen Kaffeegrüßen in der Familiengruppe sticht diesmal eine Whatsapp-Nachricht heraus. Sie stammt von einer mir unbekannten Nummer und wurde nachts um 4.14 Uhr abgeschickt. Das Profilbild besteht aus einem Zitat des Dalai Lama: „Der Sinn des Lebens besteht darin, glücklich zu sein“.

„Guten Morgen Mama“, lautet die Nachricht. „mein altes Handy ist kaputt gegangen, hier ist meine vorübergehende Nummer, die du abspeichern kannst.“ Ich muss lachen und gehöre zu denjenigen, die sofort wissen, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt. Ich habe nämlich keine Kinder und habe in den Pressemeldungen, die wir in der Redaktion von der Polizei bekommen, schon so oft davon gelesen, dass sich Kriminelle als Verwandte ausgeben, um an Geld zu kommen, dass ich nicht darauf hereinfalle.

Verunsicherte Eltern

Bei Müttern und Vätern ruft eine solche Nachricht aber höchstwahrscheinlich Verunsicherung hervor. Deshalb werden wohl viele die neue Nummer wie gewünscht abspeichern und nicht gleich misstrauisch werden. Andererseits: Wer mehrere Kinder hat, wird sich schon wundern dürfen, dass der Absender der Nachricht keinen Namen nennt. Nachdem ich die Nachricht zunächst ignoriert habe, bin ich doch zu neugierig, wie schnell mich mein angebliches Kind um den Finger wickeln und um Geld bitten möchte. Also antworte ich.

Eine missliche Lage

Noch bevor ich mich entscheiden kann, ob ich lieber einen fiktiven Sohn oder eine Tochter hätte, gesteht mir mein Chatpartner schon, dass er sich in einer misslichen Lage befindet. „Du musst mir helfen, kann ich dir mein Problem schreiben“, lautet die nächste Nachricht. Hoppla, denke ich, da möchte aber jemand keine Zeit verlieren. Weil durch das kaputte Handy auch das Online-Banking nicht funktioniere, soll ich doch bitte eine Inkasso-Rechnung für mein Kind überweisen. „Du bekommst das Geld auch gleich am Montagnachmittag zurück“, heißt es.

Identität überprüfen

Spätestens jetzt, sollten bei allen die Alarmglocken schrillen. „Wenn Sie vermeintliche Verwandte oder Freunde ausschließlich in Chatnachrichten um eine Geldüberweisung oder einen Gefallen bitten, der Ihnen suspekt vorkommt, sollten Sie deshalb skeptisch werden und die Identität ihres Kontaktes prüfen“, rät Polizeisprecherin Daniela Baier.

„Bitten Sie die Person um eine Sprachnachricht oder einen Anruf.“

Wer noch die „alte“ Handynummer oder eine Festnetznummer der besagten Person besitzt, sollte diese zur Überprüfung wählen. In vielen Fällen kläre sich auf diesem Wege auf, dass die eigene Tochter nicht um eine Überweisung gebeten hat. Sei das Geld erst einmal überwiesen, sei es schwer, es zurückzubekommen. Auch, weil viele Betrügerbanden über ein großes Netzwerk verfügen und oft im Ausland sitzen.

Ich spiele derweil die skeptische Mutter, die erst einmal Genaueres wissen will. Auf meine Nachfrage hin heißt es, dass es um eine Rechnung für eine Wohnung ginge. Ich bitte ums Zusenden der Rechnung und frage, ob mein Kind die Miete nicht gezahlt hat. Statt einer abfotografierten Rechnung oder einer PDF-Datei, wie ich sie seriöserweise erwartet hätte, erhalte ich nur eine Bankverbindung, auf die ich 5580 Euro überweisen soll.

„Wie viele Monate hast du denn nicht gezahlt?“, frage ich empört und will den Spieß ein wenig herumdrehen und selbst Druck aufbauen. „Du wohnst doch noch gar nicht so lange da.“ Um drei Monate soll es sich handeln, zuzüglich „Licht und Wasser“. Ein ziemliches Luxus-Appartement, das sich mein Kind da leisten kann. Weil der Rauswurf droht, soll ich doch bitte möglichst schnell überweisen. Dann bekäme ich das Geld sogar gleich morgen zurück, da es sich ja auf dem Konto des Kindes befände, es nur nicht herankäme...

Familienangehörige warnen

Mir kommt das Vorgehen ziemlich plump vor. Andere Kriminelle geben sich vielleicht etwas mehr Mühe, logische Geschichten aufzutischen. Viele Menschen hinterfragen aber vielleicht auch nicht alles, wenn sie denken, mit einem nahen Verwandten zu schreiben, der in einer Notlage ist.

Meine eigene Mutter hätte sicher gleich zum Telefonhörer gegriffen, um sich meine Misere persönlich anzuhören und mir einen Vortrag darüber zu halten, dass man um eine so hohe Summe nicht einfach mit einer Whatsapp-Nachricht bittet. In anderen Familien mag es aber anders zugehen, das Szenario der Betrüger realistischer sein. Und sicherheitshalber warne ich meine Familienangehörigen lieber noch einmal vor der Masche.

Das Gespräch wird abgebrochen

Da es mittlerweile schon Abend ist, empfehle ich meinem Kind, doch am nächsten Morgen eine Bankfiliale aufzusuchen und das mit der Sperrung des Online-Banking zu klären. Das war für mein Gegenüber offenbar zu viel des Guten. Die Aussichten, bei mir noch erfolgreich zu sein, wurden wahrscheinlich zu gering eingeschätzt. Das Gespräch wird abgebrochen, einen Anrufversuch spare ich mir.

Jeden Betrugsversuch melden

Leider habe ich die Zahlungsaufforderung mit der Bankverbindung nicht sofort aufgeschrieben oder als Bildschirmfoto gespeichert. Das Konto hätte der Polizei möglicherweise geholfen, dem oder den Betrügern auf die Spur zu kommen. „Wir haben hier möglicherweise bereits den Versuch einer Straftat vorliegen“, beurteilt Polizeisprecherin Daniela Baier den Fall.

„Um den Betrügern auf die Spur zu kommen, ist eine konsequente Verfolgung dieser Taten unumgänglich.“ Deshalb sei es wichtig, dass jeder, der eine solche Nachricht oder noch weitere Informationen erhalte, eine Anzeige bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle mache – das geht nämlich auch von daheim – oder eine Meldung absetzt bei der Internet-Wache.