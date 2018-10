„Hallo Herr Direktor, die Schweizer sind wieder da“

Beim Bäcker oder in der Autowerkstatt ist es ganz normal, dass die Angestellten so sprechen, wie es in der Region üblich ist. Wird es aber schwieriger mit dem schwäbischen Dialekt, wenn man als Unternehmen deutschlandweit agiert? Die „Schwäbische Zeitung“ hat bei Unternehmern in Mengen und Hohentengen nachgefragt, ob sie ihre Mitarbeiter in solchen Fällen anhalten, hochdeutsch zu sprechen.

„Mit Kunden hochdeutsch zu sprechen, ist notwendig“, findet Joachim Farger, Geschäftsführer von JBF Maschinen aus Hohentengen. Der schwäbische Dialekt lasse sich dabei aber nicht ganz verleugnen. „Wir sind zum Beispiel mal in Westfalen bei einem Kunden gewesen, da hat uns die Vorzimmerdame mit den Worten angemeldet: Hallo Herr Doktor, die Schweizer sind wieder da“, erzählt er. Andersherum gäbe es innerhalb des deutschsprachigen Raums keine Verständnisprobleme. „Wir verstehen die Schweizer ganz gut und mit dem restlichen Ausland ist ja eh Englisch die Umgangssprache“, sagt er.

Bei Nudel Buck in Ennetach sprechen laut Nina Buck selbst die Mitarbeiter mit Migrationshintergrund vorwiegend einen schwäbischen Akzent. „Grundsätzlich versuchen wir Mitarbeiter für den Außendienst einzusetzen, die aus der jeweiligen Region des Betreuungsgebietes stammen“, sagt sie. „So haben wir im Gebiet Baden-Württemberg schwäbisch und badisch sprechende Mitarbeiter, in Bayern sprechen sie bayrisch und in Hessen und Rheinland-Pfalz hessisch und pfälzisch sowie im Norden und Osten entsprechend der Dialekte der Betreuungsgebiete,“ Schließlich sei bei Kundengesprächen nicht zuletzt der Dialekt entscheidend, sondern auch die Mentalität und Lebensweise seien von großer Bedeutung. So gebe es bei der Verständigung keine Probleme. „Anders ist das bei Tagungen oder Meetings bei uns im Haus mit dem Außendienst, dort versuchen wir jedoch als Amtssprache ein gepflegtes schwäbisches Hochdeutsch zu sprechen“, sagt Nina Buck.

Auch bei Beton Jäger in Mengen kommen die Mitarbeiter, abgesehen vom Außendienst, ausschließlich aus dem Ländle.“Wir verstecken uns nicht, der Gesprächspartner darf schon merken, wo wir ansässig sind“, sagt Vertriebsleiter Berthold Eichelmann. „Es ist aber natürlich gewünscht, so zu sprechen, dass der Kunde einen auch versteht.“ Gäbe es da Schwierigkeiten, werde in der Regel sofort nachgefragt. Andersherum sei es manchmal schwierig, wenn jemand aus dem tiefsten Bayern oder der Schweiz anrufe. „Die Schweizer fragen aber häufig nach, ob man Schwyzerdütsch versteht, und passen sich dann an“, sagt Berthold Eichelmann.

Bei Aluspan in Mengen kommen die Mitarbeiter aus 13 Nationen. Nur etwa ein Viertel ist in der Region aufgewachsen. Da gebe es mit dem Schwäbischen die wenigsten Probleme, eher damit, dass ein Mitarbeiter generell wenig Deutsch spreche. „Dialekt spielt da keine Rolle“, sagt Geschäftsführer Daniel Winkhart. Um trotzdem mit allen Mitarbeitern auf Augenhöhe sprechen zu können, würden eigene Mitarbeiter aus demselben Herkunftsland als Dolmetscher dazugeholt.

Wenn ein Mitarbeiter mit Kundenkontakt nur „breites Schwäbisch“ sprechen könnte, würde es laut Geschäftsführer Reinhard Adams bei Schlösser in Mengen problematisch werden. Es sei gefordert, dass sich die Mitarbeiter an ihre Gesprächspartner anpassen, was in der Regel auch reibungslos funktioniere, wenn man mit Norddeutschland telefoniere. Es sei allerdings zu beobachten, dass sich die sprachlichen Anforderungen an die Mitarbeiter bei Schlösser beständig erhöhen. Durch die Internationalisierung des Unternehmens sei es etwa erforderlich, Geschäftsbriefe auf Englisch zu verfassen.