Halbzeit beim Stadtradeln in Mengen

Noch bis zum 10. Juli heißt es beim Stadtradeln kräftig in die Pedale treten und viele Kilometer für Mengen einfahren. Dieses Jahr fahren die Teams der Stadt zusammen mit acht weiteren Kommunen im Kreis und dem Landkreis Sigmaringen selbst. Noch eineinhalb Wochen haben die bisher angemeldeten 395 Radlerinnen und Radler Zeit, im Alltag, auf dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen und somit gemeinsam ein Zeichen für nachhaltige Mobilität zu setzen. Wie die Stadtberwaltung schreibt, sind all jene, die noch nicht dabei sind, immer noch dazu eingeladen, sich einem offenen Team anzuschließen oder gemeinsam mit Freunden, Kollegen oder Mitschülern noch ein Team zu gründen. Die Anmeldung ist möglich unter www.stadtradeln.de/mengen . In diesem Jahr besteht auch die Möglichkeit, Unterteams etwa für verschiedene Abteilungen oder Schulklassen zu gründen und innerhalb des Hauptteams gegeneinander anzutreten.

Mit bisher knapp 30.000 Kilometern kann sich das Zwischenergebnis in Mengen schon sehen lassen, dennoch ist noch Luft nach oben. Im Städtevergleich des Kreises Sigmaringen liegt Mengen derzeit auf Platz vier. Der Vergleich mit den anderen Teilnehmerkommunen ist vielleicht ein Ansporn, noch viele weitere Kilometer mit dem Rad zurück zu legen, heißt es in der Pressemldung.

Wie im Vorjahr besteht auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, Mängel auf Radverkehrsstrecken über die Meldeplattform RADar! ( www.radar-online.net ) zu melden. Die Plattform erlaubt den Radelnden auch über das Stadtradeln hinaus andere auf etwaige Missstände oder Gefahrenstellen aufmerksam zu machen.