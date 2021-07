Halbzeit beim Stadtradeln

Das Stadtradeln in Mengen hat Halbzeit. Noch bis zum 8. August heißt es laut Pressemitteilung: kräftig in die Pedale treten und viele Kilometer für Mengen einzufahren. Hinter der Aktion steht die Initiative Klima-Bündnis und die Förderung der Landesinitiative Radkultur. Noch anderthalb Wochen haben die bisher angemeldeten 377 Radlerinnen und Radler Zeit, im Alltag möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen und somit gemeinsam ein Zeichen für nachhaltige Mobilität zu setzen. Mitradeln und Teams bilden können (auch jetzt noch) alle Bürgerinnen und Bürger – ob Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und Schüler. Bisher haben die Mengener Radler rund 41 000 Kilometer geschafft.

Nicht nur für das Team der Stadtverwaltung Mengen, sondern auch für alle anderen ist das Zwischenergebnis laut der Mitteilung ein Ansporn, noch viele weitere Kilometer mit dem Rad zurückzulegen. Und damit steigen die Chancen zum Beispiel als radaktivstes Teams ausgezeichnet zu werden. Weitere Kategorien sind unter anderem der aktivste Einzelradler, das Team mit den meisten Kilometern oder den meisten aktiven Radlern, die aktivste Schulklasse und aktivestes Unternehmen. Neben Preisen unserer lokaler Partner werden die Siegeri zusätzlich mit kostenlosen Rad-Checks belohnt. Ob es eine Abschlussveranstaltung gibt, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Noch bis zum Ende des Aktionszeitraums, 8. August, können sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Bürgerbüro und der Stadtbücherei Mengen zu den regulären Öffnungszeiten kleine Give-Aways und einen Gutschein für eine Kugel Eis abholen, einzulösen in den Eisdielen Dolce Vita in der Hauptstraße 52 und Alisa´s Eiscafé & Backstube in der Messkircher Straße 2 beim Netto Supermarkt – das Angebot ist limitiert auf 300 Kugeln Eis.