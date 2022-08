Halbzeit bei der Rad-Schnitzeljagd in Mengen

Noch bis zum 30. September haben Fahrradbegeisterte die Gelegenheit Mengen im Sattel zu erkunden. Gemeinsam mit der Initiative Radkultut des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg bietet die Stadt Mengen Radlerinnen und Radlern die Chance auf drei verschiedenen Routen von jeweils 15 Kilometern Länge interessante Ausflugsziele und neue (Alltags-)Routen zu erkunden. Es gilt die spannenden Rätsel zu lösen und der richtigen Fährte zu folgen. Die einzelnen Wegpunkte liefern dabei die entscheidenden Hinweise für den weiteren Streckenverlauf. Richtig zusammengesetzt ergeben die Schnipsel an den Stationsschildern ein Lösungswort und können am Ende der Tour eingereicht werden.

„Wir sind begeistert wie viele Menschen sich bislang in den Sattel geschwungen haben und Mengen bei der RadSchnitzeljagd erkunden. Wir freuen uns, wenn in den kommenden Wochen noch mehr Menschen an der Aktion teilnehmen und sind schon gespannt, welche Radelnden wir am Ende zu unseren neuen Meisterdetektiv:innen küren werden!“, so Mengens Bürgermeister Stefan Bubeck.

Unter allen Teilnehmenden verlost die Stadt Mengen gemeinsam mit der Initiative Radkultur Einkaufsgutscheine vom Gewerbeverein Mengen.